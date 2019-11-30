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Как повлияет переход на газовое отопление на пожарную безопасность в столице

30 Ноября 2019 15:00
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Как повлияет переход на газовое отопление на пожарную безопасность в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как повлияет переход на газовое отопление на пожарную безопасность в столице, рассказал председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Газовое отопление гораздо безопаснее, чем твердое топливо. Вся проблема в том, что печи, которые работают на угле, - временного горения. То есть закладку дров произвели, растопили и потом уголь засыпали, продолжительность горения там происходит до 3-5 часов. Газовые же печи - постоянного горения, то есть устанавливается температурный режим и факел горит, нагревается теплоноситель, нет колебаний», - пояснил Владимир Беккер.

При использовании твердого топлива (угля), по его словам, температурное движение колеблется, к примеру, от 20 градусов до 300 градусов.

«Температурные расширения, вот эти физические процессы, естественно, влияют на строительные конструкции и отсюда возникают пожары. А на печах, работающих на газе, нету сажи. Вот мы говорим, что дымоходы печи надо чистить. Отчего люди угорают? Оттого, что дымоходы печи забиваются, вытяжка плохо работает. Но есть вопрос правильной эксплуатации газовых систем, там тоже не все так просто. Но все это сегодня можно технически решить», - резюмировал Владимир Беккер.

Напомним, завершено строительство газопровода «Сарыарка», который соединил Центральный Казахстан и столицу нашего государства с единой газотранспортной сетью страны. Первым этапом проекта является прокладка линейной части газопровода по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганды – Темиртау – Нур-Султан.

фото: 24.kz
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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Серик Сабеков

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