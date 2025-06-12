Как повлияет новое постановление Правительства на дивидендную политику ФНБ «Самрук-Казына»

Напомним, в прежней редакции указанного документа (постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2013 года № 543) был пункт, который устанавливал минимальный размер ежегодных дивидендов к выплате единственному акционеру по итогам отчетного года в 25 миллиардов тенге. В новой редакции этот пункт исключен.



— Изменения, внесенные в дивидендную политику фонда сделаны, чтобы привести ее в соответствие с нормами нового Бюджетного кодекса. В рамках нового Бюджетного кодекса размер дивидендов, перечисляемых Правительству, размер ежегодных дивидендов к начислению единственному акционеру с учетом объема финансирования фондом проектов в соответствии с решениями единственного акционера Фонда в отчетном периоде составляет не менее 50% от дивидендов, полученных за отчетный период от юридических лиц, акции которых принадлежат фонду. Например, если по итогам 2024 года объем дивидендов, полученных Фондом, составил 556 миллиардов тенге (в 2023 году было 514 миллиардов тенге), то новый минимальный размер должен быть не менее 50 процентов от этой суммы (278 миллиардов тенге). Это в несколько раз выше, чем ранее утвержденный минимальный размер в 25 миллиардов тенге, — сообщила пресс-служба Фонда.

По информации фонда, минимальный уровень в 25 миллиардов тенге никак не влиял на реальные перечисления.

— Кроме того, перечисление фонда, распределенное в пользу единственного акционера (Правительства — ред.) в 2024 году составило 1,36 триллиона тенге. Это в несколько раз больше, чем полученные самим фондом в течение года дивиденды. В том числе в виде дивидендов в республиканский бюджет было перечислено 737 миллиардов тенге. Оставшиеся 568 миллиардов тенге по поручению Правительства были направлены на социальные и инфраструктурные проекты. Кроме того, Общественному фонду «Қазақстан халқына» выделено 50 миллиардов тенге, — говорится в сообщении.

Представители «Самрук-Казына» говорят, что новая редакция постановления Правительства может увеличить перечисляемые государству дивиденды, но не уменьшить их.