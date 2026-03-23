Как повлияет на тарифы масштабная цифровизация в ЖКХ в Казахстане

О цифровых новшествах в сфере ЖКХ

Вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на заседании рассказала о единой цифровой системе, которая охватывает данные всего цикла: от выработки ресурса на ТЭЦ до его доставки по сетям и потребления в жилых домах. По ее словам, аналитика на базе искусственного интеллекта позволяет в реальном времени сопоставлять объем произведенных и оплаченных ресурсов, выявлять скрытые утечки и фиксировать сверхнормативные потери.

— Мы хотим собрать всю информацию в единую систему, чтобы затем проводить аналитику и развивать сферу ЖКХ на основе достоверных и качественных данных, — подчеркнула Жаннат Дубирова.

Отдельное внимание было уделено автоматизации тепловых сетей. Новшества позволяют удаленно контролировать давление и температуру, отслеживать состояние инфраструктуры онлайн и быстрее реагировать на сбои.

— Если взять одну Астану, в некоторых местах есть потери, но как их можно остановить? За счет приборизации мы можем увидеть, где именно происходят потери, понять, в чем проблема, и точечно ее решить. Есть уже более-менее оцифрованные регионы — это, например, Астана, Алматы, Шымкент, — приводит пример директор департамента цифровизации АО «Казахстанский Центр модернизации и развития ЖКХ» Алибек Зарубек.

Как заверяют в ведомстве, одним из главных результатов цифровизации должно стать внедрение единого электронного платежного документа. Объединение всех начислений в одну цифровую квитанцию и формирование единой верифицированной базы абонентов, как поясняют в ведомстве, должны снизить количество ошибок и сделать расчеты более прозрачными.

— Наша задача не просто автоматизировать процессы, а сделать отрасль понятной и прозрачной для людей. Когда система в реальном времени показывает путь ресурса, объем потерь, начисления и закупки, это уже не внутренний технический вопрос, а тема, которая напрямую касается качества жизни граждан, — уверена Жаннат Дубирова.

По ее словам, сейчас ведомство ведет работу по созданию единой электронной платформы Smart Turmys, которая объединит отраслевые данные из разрозненных систем ЖКХ. Сейчас эти данные находятся у различных субъектов естественных монополий, в Министерство энергетики РК, Министерстве промышленности и строительства РК и водоканалах.

В планах развития платформы — внедрение модулей с аналитикой на базе искусственного интеллекта, личных кабинетов для пользователей и инструментов управления коммунальными услугами.

Инфраструктура уже развернута, ведется интеграция с государственными базами, формируются требования для технического задания. Финансирование проекта предусмотрено через грант Евразийского банка развития (ЕАБР), а при одобрении комитета договор ожидается в апреле 2026 года.

На заседании также рассмотрели работу Контакт-центра национального проекта МЭКС как инструмента обратной связи с населением. С момента его запуска осенью 2025 года количество регистраций превысило 1 тыс. При этом за неполные три месяца 2026 года объем запросов уже почти в три раза превысил показатель всего прошлого года.

— Этот контакт-центр сейчас принимает все обращения бизнеса и субъектов. Здесь мы отвечаем на вопросы о том, как регистрироваться на площадке, а также на вопросы по закупкам отечественных товаропроизводителей, методологии и правилам, которых очень много. При запуске платформы в течение нескольких недель ежедневно проводили созвоны с сотрудниками субъектов естественных монополий. Тем не менее люди меняются, и контакт-центр сейчас как никогда востребован, — подчеркнула вице-министр.

На заседании также рассказали о цифровом контроле закупок через платформу meks.zakup.sk.kz. Сейчас эта система сопровождает 445 объектов на сумму более 1,1 трлн тенге и позволяет прозрачно отслеживать закупки материалов напрямую у отечественных производителей. К платформе уже подключены 172 казахстанских завода, что помогает сократить участие посредников при поставках труб и оборудования.

Повлияет ли текущая модернизация на тарифы?

Алибек Зарубек пояснил, что внедрение цифровых счетчиков и систем учета, безусловно, отразится на тарифах. Однако благодаря снижению потерь ресурсов общий доход коммунальных компаний может вырасти. Эти дополнительные средства, по его словам, могут быть направлены на решение других проблемных вопросов, например, на замену старых труб и ремонт сетей, при этом окончательное решение остается за самим субъектом.

— Цифровизация может помочь решить эти вопросы. В рамках этой работы мы внесли изменения в правила выбора и монтажа приборов учета. В них предусмотрено, что поставщик приборов учета должен передать информационную систему на баланс субъекта на бесплатной основе. Таким образом, субъект не будет тратиться на покупку информационной системы, — объяснил эксперт.

По его словам, если субъект приобретает что-то для себя, например, информационную систему или автоматизированные системы учета, эти расходы обычно закладываются в тариф для потребителя. Чтобы этого избежать, в нормативно-правовом акте закреплена норма — при закупке в крупном объеме поставщик обязан передать свою информационную систему бесплатно.

— Понятно, что приборы учета тепла, электроэнергии и воды, стоят денег. И ясно, что за эти приборы кто-то должен платить. Но это будет организовано так, чтобы не сильно било по карману: из бюджета будут выделяться средства, и постепенно они будут окупаться через тарифы, а не сразу, — выразил точку зрения депутат Мажилиса Парламента РК Дюсенбай Турганов.

Во-вторых, по словам мажилисмена, установка приборов приводит к экономии всех ресурсов — теплоэнергии, электроэнергии, воды.

— Сейчас некоторые расчеты, при отсутствии приборов учета, ведутся по квадратуре жилья, что, на мой взгляд, не совсем правильно. Поэтому заинтересованность в установке приборов учета будет обоюдной. Но все зависит от того, как это будет организовано и какие установят сроки, — резюмировал участник заседания.

Как сообщил Алибек Зарубек, совместно с Министерством энергетики РК и Министерством национальной экономики РК разрабатывается план по установке счетчиков для электроэнергии, тепла, воды и газа. Всего потребуется около 8,3 миллиона устройств. Сейчас расчеты ведут НУХ «Байтерек» и Министерство национальной экономики.

Напомним, что Национальный проект по модернизации энергетики и коммунального сектора (МЭКС) рассчитан до 2029 года. Его цель — обновить инженерную инфраструктуру по всей стране, снизить средний износ коммунальных сетей до 40% и уменьшить количество аварий на 20%.

