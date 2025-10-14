Как повлияет на Казахстан введение США 100% пошлин в отношении Китая

Как заявил Трамп, с 1 ноября или ранее — в зависимости от действий Пекина — повысят действующие пошлины на китайские товары на 100%, а также введут экспортные ограничения на все критически важное программное обеспечение.

Экономист Арман Бейсембаев считает, что промышленное производство Китая во многом ориентировано на экспорт, в первую очередь — на американскую экономику.

— Введение Соединенными Штатами 100% пошлин означает, что на все китайские товары, поступающие в США, накладывается дополнительный налог в размере 100% от их стоимости. То есть если товар раньше стоил 100 долларов, то теперь к нему добавляется еще 100 долларов пошлины — в итоге его цена вырастает как минимум до 200 долларов. Это ведет к резкому удорожанию китайских товаров на американском рынке. Собранные пошлины поступают в бюджет США — это один из мотивов их введения. Но основная цель заключается в другом: замедлить рост китайской промышленности, — объясняет эксперт.

По мнению Армана Бейсембаева, пошлины — это фактически заградительные меры, направленные на защиту американского производства.

— Речь идет о форме торговой войны, инструментом которой выступают таможенные барьеры. Это и способ ослабить Китай, и элемент глобальной борьбы за лидерство между двумя крупнейшими экономиками мира. Торговая политика Трампа направлена на то, чтобы притормозить экономическое усиление Китая. Последствия очевидны: резкое подорожание китайской продукции приведет к снижению спроса на американском рынке. Объемы заказов сократятся, а вместе с ними — и загрузка китайских предприятий. Это влечет за собой банкротства предприятий, увольнения, рост безработицы и снижение темпов экономического роста, — подчеркивает он.

Экономист отмечает, что сокращение промышленного производства запустит эффект домино, в итоге может спровоцировать общее замедление экономического роста Китая.

— Для Казахстана и стран Центральной Азии последствия носят косвенный характер. Снижение промышленной активности в Китае приведет к падению внутреннего спроса, в том числе снизится потребление энергоносителей. Если Китай сократит закупки нефти и газа, мировые цены на сырье снизятся. Мы уже наблюдаем тенденцию: цена на нефть опустилась до уровня около 61 доллара за баррель и может снизиться еще сильнее. Для Казахстана, экономика которого во многом зависит от экспорта нефти, это означает риски для бюджета, — предполагает эксперт.

Также введение пошлины может коснуться инвестиций в нашу экономику. Если в Китае начнется спад, Пекин сосредоточит ресурсы на поддержке собственной экономики.

— Инвестиционная активность Китая за рубежом, включая вложения в Казахстан, Узбекистан и другие страны региона, сократится. В приоритете для Китая будет собственная финансовая стабильность, а не зарубежные проекты, — считает он.

Однако эксперт отмечает, что спрогнозировать, будут ли введены пошлины и как долго они продержатся, довольно сложно.

— Нужно дождаться окончательного решения. Дональд Трамп уже не раз вводил и отменял торговые ограничения. Он может объявить пошлины сегодня, а завтра отменить их, заявив о «беспрецедентной в мировой истории сделке» с Китаем. Поэтому воспринимать эти шаги как долговременную стратегию пока рано. Тем не менее, если пошлины введут, их влияние на мировую и региональную экономику будет ощутимым, — заключил Арман Бейсембаев.

Другой казахстанский эксперт в области финансов Расул Рысмамбетов также считает пошлины элементом экономического торга между США и Китаем.

— Даже во время предыдущего президентства Трампа и в период Байдена такие ситуации уже были. Это обычный торг. Все связано с тем, что Китай начал ограничивать экспорт редкоземельных металлов, а он является крупнейшим производителем элементов, необходимых США, в том числе для оборонной промышленности. Сейчас Соединенные Штаты оказались в уязвимом положении, потому что Китай ужесточил экспортные правила. Они не могут экспортировать для оборонных целей и может признать любую компанию «ненадежной», что автоматически лишает ее доступа к редкозему. Это удар по всей электронной промышленности, включая производство систем наведения и военной техники, — объясняет эксперт.

В ответ США предложили ввести 100-процентную пошлину на китайские товары. Но, по мнению Расула Рысмамбетова, повода для большого беспокойства нет. В прошлый раз Трамп обещал ввести пошлины 120–125%, но так и не сделал этого.

— Если теоретически довести торговую войну до конца, Казахстан сможет от этого как выиграть, так и есть риски. Выиграть можем, если Китай будет экспортировать товары через Казахстан или переносить сюда часть производств. Однако это маловероятно. Риск для нас состоит в другом — если Казахстан будет поставлять в США китайские товары без предварительных соглашений, он также может попасть под пошлины, — говорит Расул Рысмамбетов.

Тем не менее, экономист уверен, что на Казахстане это не отразится. Большая часть казахстанского экспорта в США — это сырье и критически важные для них товары, которые не облагаются пошлинами по американским внутренним правилам.

При этом, экономист считает, Трамп хочет подтолкнуть американские компании к импортозамещению. Однако из-за высокой стоимости рабочей силы в США себестоимость продукции будет значительно выше, из-за чего многие американские компании не смогут конкурировать с китайскими по цене.

— На самом деле, вся ситуация напоминает обычный торг. Главная цель Трампа — добиться для США неограниченного доступа к китайским редкоземельным металлам, без которых невозможно производство многих технологий. Китай — крупнейший производитель не только у себя, но и в ряде других стран. Сам факт, что Трамп уже второй раз заявляет о 100-процентных пошлинах, но не вводит их, говорит о том, что это лишь элемент экономического давления, — подытожил Расул Рысмамбетов.

