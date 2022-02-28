Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Applied Economic Research Centre Жаныбек Айгазин поделился мнением касательно отключения банков России от SWIFT и по поводу того, какое влияние это окажет на нашу страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отключении от SWIFT есть как негативная, так и позитивная сторона. Компаниям надо торговать, осуществлять экспорт и импорт. Придется использовать наличные средства, но в таком объеме это будет как минимум сложно. К примеру, компания А (условно в России) продает товар компании Б, которая находится на Кипре. Как они будут друг другу осуществлять платежи? Ведь, банки должны иметь связь между собой. И именно посредством SWIFT банки обмениваются информацией и средствами, аналогично тому, как в свое время делали венецианские купцы и тамплиеры», - сказал Жаныбек Айгазин в телефонном разговоре корреспонденту «Казинфорома».

Он пояснил, что речь идет про госдолг, про операции Центробанка, в том числе экспортно-импортные.

«Насколько мне известно, за газ с россиянами смогут рассчитываться, в противном случае замерзнет вся Европа. Потому что, 40% газа в Европе – российский газ. Катар, США и Австралия пока еще не могут возместить весь необходимый для Европы объем газа. Соответственно, именно по газовым контрактам ограничения скорее всего не коснутся платежей. Но с Газпромом работает ограниченное число банков. Предполагаю, что взаимные платежи будут осуществляться через какие-то «гавани». То есть, перерегистрировать, и открыть счет где-то в другой стране. Есть оффшорные зоны, хотя по ним также могут быть проблемы», - отметил спикер.

По его словам, в таком качестве может выступать и Казахстан ввиду географического положения.

«Соответственно, легче перерегистрировать компанию в Казахстане. Но нам надо тоже учитывать тот факт, что здесь стоят вопросы национальной безопасности. А потому нужно делать для этих компаний какие-то лимитные пороги в части регистрации, к примеру 100 тысяч долларов на одного члена семьи. Нам тоже нужны инвестиции, но не в рублях, а в долларах. Что касается ситуации рубля и тенге, это проблема, так как значительная доля внешней торговли приходится на Россию», - подчеркнул он.

«Центробанк России сейчас ограничен в ресурсах для интервенций СКВ по поддержке курса рубля: имеет лишь частичный доступ к валютным резервам – из 640 млрд, долларов где-то на 200-300 млрд долларов. Как закончатся эти деньги, то что дальше? Центробанку пока не запрещены операции по золоту. Но они же не смогут привязать рубль к стоимости тройской унции золота, как это было при «золотом стандарте», - заключил Ж. Айгазин.