Как повлияет 5G на экономику, рассказали в «Казахтелекоме»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал о работах, проводимых для внедрения сети 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы начинали тестирование 5G с прошлого года, у нас уже была проведена 5G на АЭФ. Эта работа активно ведется и обсуждается, сейчас мы обсуждаем с регулятором, в каких диапазонах будет проходить это тестирование. У нас есть два варианта – 3,5 ГГц и 28 ГГц. В принципе, по обоим уже технологии готовы», - сказал Куанышбек Есекеев на заседании Правительства.

Он также рассказал о предполагаемой скорости 5G.

«Мы проводили совещание по 5G у Премьер-Министра РК, технико-экономическое обоснование у нас готово. Понятно, что технология будет иметь большие скорости. В среднем скорость будет доходить до 1,2 Гигабит. Это очень большая скорость, думаю, она потребует и увеличения количества базовых станций. Соответственно, с нашей стороны большие единовременные затраты. Поэтому мы сейчас прорабатываем возможность экономических методов стимулирования для инвестиций в 5G», - отметил спикер».

По его словам, сейчас решается, какое будет конечное оборудование.

«Если будет решение по конечному оборудованию, соответственно очень быстро установим технологию 5G. Вы видели, какие сильные изменения в индустриях произвело внедрение 4G. Оно полностью изменило индустрию от медиа до транспорта. 5G – это более революционная технология, частота задержки скорости очень низкая и поэтому она будет существенно влиять на основные отрасли экономики: на энергетику, медицину, новые механизмы взаимодействия с потребителями. Думаю, в среднем 5G сделает большую революцию в основных секторах», - подчеркнул К. Есекеев.

«Говоря о 4G, мы видим успех Facebook и Instagram, введение в сфере транспорта такси Uber и Yandex. А 5G – это еще больше изменений. По сути дела, основная часть систем будет переходить на виртуальную реальность. Мы сейчас готовим общее техническо-экономическое обоснование в части влияния 5G на основную экономику. Думаю, в ближайшие 2-3 года с внедрением технологии 5G нас ждут колоссальные изменения в основных сферах экономики», - добавил он.