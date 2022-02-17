Как поступят с незаконно работающими в Казахстане майнерами
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал о работе по борьбе с незаконно работающими в стране майнинговыми организациями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Майнинговые процессы сейчас у нас широко распространяются в энергосистеме, в большинстве незаконные, без уплаты налога и без предоставления информации в уполномоченные органы занимаются майнингом. Есть такие случаи. И по поручению Главы государства межведомственная группа создана, эту группу возглавляет Налоговый комитет, первые результаты они недавно дали. Обнаруживаются сейчас незаконные майнингфирмы, которые работали незаконно», - сказал Жандос Нурмаганбетов на пленарном заседании Сената, отвечая на вопросы депутатов.
По его словам, такие организации будут закрываться.
«Да, мы должны будем их закрывать», - подтвердил вице-министр.
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