Как поступить в академию госслужбы, рассказала директор актюбинского филиала

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С марта начался прием документов в магистратуру и докторантуру академии государственного управления при Президенте РК. О том, как поступить в академию, рассказала в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций руководитель филиала академии Саида Садуакасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам С. Садуакасовой, ежегодно выделяется 120 грантов на магистратуру и 12 грантов на докторантуру в академии госуправления, также предусмотрено платное обучение.

В текущем году увеличен срок приема документов.

«Увеличен срок приема документов с 1 марта по 23 июля, также увеличились программы магистратуры и докторантуры, виды международных сертификатов. Для поступления на магистратуру стаж госслужбы должен составлять не менее 2 лет, стаж госслужбы для поступления на докторантуру - не менее 3 лет», - говорит С. Садуакасова.

Необходимы документы в виде удостоверения личности, диплома вуза, сертификат о знании госязыка на уровне не ниже среднего, международные сертификаты на знание английского языка. Для докторантуры - рабочий проект исследования.

С 27 июля по 10 августа будет проводиться отбор кандидатов, с 27 августа - официальная регистрация поступивших кандидатов.

Напомним, в конце февраля на расширенном заседании коллегии Агентства РК по делам государственной службы по итогам 2021 года ректор академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Әбіл подвел итоги работы академии.