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    13:03, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Как поступить, если обменный пункт не принимает валюту старого образца

    В связи с участившимися обращениями граждан Национальный банк Казахстана разъяснил порядок осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой, а также действия в случае отказа в обмене, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллары
    Фото: ДП Атырауской области

    Согласно Правилам осуществления обменных операций, действующим на территории Республики Казахстан, годными к обращению признаются банкноты иностранной валюты, которые:

    • являются законным средством наличного платежа в стране-эмитенте;
    • соответствуют официальному описанию, указанному в справочных материалах центрального банка этой страны.

    Что считается неплатежной или негодной банкнотой?

    Банкноты иностранной валюты признаются неплатежными, если они официально выведены из обращения банком-эмитентом соответствующего государства.

    Негодными считаются купюры с повреждениями: разрывами, потертостями, надписями, следами горения или иными дефектами. Полный перечень признаков доступен на официальном сайте НБК.

    Такие банкноты могут быть приняты к обмену только уполномоченными банками, имеющими договоры с иностранными финансовыми организациями на проведение инкассовых операций. Комиссия за подобную услугу не должна превышать 10% от номинальной стоимости, при этом клиент подписывает письменное согласие на условия и уведомляется о возможном отказе в приеме со стороны иностранного банка.

    Как действовать при отказе в обмене годных купюр?

    Нацбанк подчеркивает: не допускаются ограничения по номиналу или году выпуска, если банкнота соответствует требованиям и является законным платежным средством. Обменный пункт не имеет права отказать физическому лицу в обмене валюты, если у клиента есть необходимая сумма и документ, удостоверяющий личность (в том числе в цифровом формате).

    Исключения возможны только в рамках применения законодательства о противодействии отмыванию доходов (ПОД/ФТ) или при отсутствии документов, подтверждающих личность.

    В случае необоснованного отказа граждане имеют право обратиться с жалобой в территориальный филиал НБК по месту нахождения обменного пункта. В обращении следует подробно описать ситуацию, приложить документы (чеки, фотографии купюр, отказ и т.д.), чтобы регулятор мог принять соответствующие меры.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Валюта
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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