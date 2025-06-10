Как поступить, если обменный пункт не принимает валюту старого образца

Согласно Правилам осуществления обменных операций, действующим на территории Республики Казахстан, годными к обращению признаются банкноты иностранной валюты, которые:

являются законным средством наличного платежа в стране-эмитенте;

соответствуют официальному описанию, указанному в справочных материалах центрального банка этой страны.

Что считается неплатежной или негодной банкнотой?

Банкноты иностранной валюты признаются неплатежными, если они официально выведены из обращения банком-эмитентом соответствующего государства.

Негодными считаются купюры с повреждениями: разрывами, потертостями, надписями, следами горения или иными дефектами. Полный перечень признаков доступен на официальном сайте НБК.

Такие банкноты могут быть приняты к обмену только уполномоченными банками, имеющими договоры с иностранными финансовыми организациями на проведение инкассовых операций. Комиссия за подобную услугу не должна превышать 10% от номинальной стоимости, при этом клиент подписывает письменное согласие на условия и уведомляется о возможном отказе в приеме со стороны иностранного банка.

Как действовать при отказе в обмене годных купюр?

Нацбанк подчеркивает: не допускаются ограничения по номиналу или году выпуска, если банкнота соответствует требованиям и является законным платежным средством. Обменный пункт не имеет права отказать физическому лицу в обмене валюты, если у клиента есть необходимая сумма и документ, удостоверяющий личность (в том числе в цифровом формате).

Исключения возможны только в рамках применения законодательства о противодействии отмыванию доходов (ПОД/ФТ) или при отсутствии документов, подтверждающих личность.

В случае необоснованного отказа граждане имеют право обратиться с жалобой в территориальный филиал НБК по месту нахождения обменного пункта. В обращении следует подробно описать ситуацию, приложить документы (чеки, фотографии купюр, отказ и т.д.), чтобы регулятор мог принять соответствующие меры.