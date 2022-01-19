Как пострадавшим предпринимателям Алматы возместят ущерб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будут возмещать урон представителям малого и среднего бизнеса города, пострадавшим от январских беспорядков. Об этом на брифинге в РСК подробно рассказал заместитель акима Алматы Ильяс Усеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, возмещение вреда производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или работ на восстановление поврежденного имущества, принадлежащего пострадавшим лицам.

Основанием для возмещения является решение региональной комиссии по определению вреда, причиненного субъектам МСБ или комиссии Фонда «Сила в единстве».

Стоимость утраченного имущества возмещается из государственного бюджета и/или Фонда «Сила в единстве», а размер определяется региональной комиссией и/или комиссией Фонда.

«Местные исполнительные органы и Фонд предварительно определяют перечень оценочных и аудиторских компаний для оказания услуг и размещают перечень на интернет-ресурсе. При этом оплата услуг, связанная с проведением оценки и аудита имущества, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановление поврежденного имущества, возлагается на акимат или Фонд», - отметил И. Усеров.

Размер возмещения стоимости имущества определяется исходя из расходов, необходимых для восстановления и размера уценки имущества.

Замакима Алматы подчеркнул, что расходы на ремонт недвижимого имущества необходимо подтвердить сметой или калькуляцией затрат на его восстановление.

Что же касается случаев угона транспорта, то они расследуются в рамках уголовного законодательства за исключением доказанных фактов уничтожения ТС в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года.

Ранее замакима ответил, будет ли возмещаться ущерб владельцам пострадавших в ходе беспорядков автомобилей.