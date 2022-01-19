+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как пострадавшим предпринимателям Алматы возместят ущерб

19 Января 2022 18:40
Поделиться:
Как пострадавшим предпринимателям Алматы возместят ущерб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будут возмещать урон представителям малого и среднего бизнеса города, пострадавшим от январских беспорядков. Об этом на брифинге в РСК подробно рассказал заместитель акима Алматы Ильяс Усеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Акимат Алматы прорабатывает меры поддержки бизнеса
Как выглядит аэропорт Алматы после беспорядков – фоторепортаж Подробности беспорядков в Актюбинской области рассказали в полиции Какие документы нужны предпринимателям для возмещения ущерба

По его словам, возмещение вреда производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или работ на восстановление поврежденного имущества, принадлежащего пострадавшим лицам.

Основанием для возмещения является решение региональной комиссии по определению вреда, причиненного субъектам МСБ или комиссии Фонда «Сила в единстве».

Стоимость утраченного имущества возмещается из государственного бюджета и/или Фонда «Сила в единстве», а размер определяется региональной комиссией и/или комиссией Фонда.

«Местные исполнительные органы и Фонд предварительно определяют перечень оценочных и аудиторских компаний для оказания услуг и размещают перечень на интернет-ресурсе. При этом оплата услуг, связанная с проведением оценки и аудита имущества, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановление поврежденного имущества, возлагается на акимат или Фонд», - отметил И. Усеров.

Размер возмещения стоимости имущества определяется исходя из расходов, необходимых для восстановления и размера уценки имущества.

Замакима Алматы подчеркнул, что расходы на ремонт недвижимого имущества необходимо подтвердить сметой или калькуляцией затрат на его восстановление.

Что же касается случаев угона транспорта, то они расследуются в рамках уголовного законодательства за исключением доказанных фактов уничтожения ТС в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года.

Ранее замакима ответил, будет ли возмещаться ущерб владельцам пострадавших в ходе беспорядков автомобилей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Алматы   #Экономика   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Акимат Алматы прорабатывает меры поддержки бизнеса
Как выглядит аэропорт Алматы после беспорядков – фоторепортаж
Подробности беспорядков в Актюбинской области рассказали в полиции
Какие документы нужны предпринимателям для возмещения ущерба
Популярное
1 Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
2 Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
3 Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
4 Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
5 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
6 Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Читайте также
Подробности беспорядков в Актюбинской области рассказали в полиции
Четыре столичных магазина наказали за превышение цен на продукты
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив