Как пополняется кадровый состав медработников в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в столичных организациях здравоохранения трудятся порядка 12 тысяч врачей и 6 тысяч работников из числа среднего персонала. Однако существует и нехватка кадров. В городском управлении общественного здравоохранения рассказали, как решается кадровый вопрос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова рассказала о кадровом дефиците и основных задачах по решению этого вопроса.

«К сожалению, из кадрового дефицита большая часть приходится на врачей общей практики, педиатров и терапевтов, в меньшей степени – реаниматологов, акушер-гинекологов и др. На сегодня цифра по дефициту достигает 289 работников медицины», - отметила она.

Алия Рустемова проинформировала, какие меры принимаются профильным управлением и акиматом для улучшения ситуации и привлечения специалистов в эту сферу.

Так, созданы условия для непрерывного профессионального развития кадров, для этого в бюджете предусматриваются средства на повышение квалификации и переподготовку специалистов внутри страны и за рубежом. С начала года за границей уже обучено 24 человека, внутри страны - 108 человек.

«Одним из главных факторов, способствующих закреплению специалистов, является жилищный вопрос. Для его решения акиматом реализуются различные жилищные программы: программа арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи, жилищная программа по линии Казахстанской ипотечной программы (КИП) и ряд других жилищных программ. Кроме того, сейчас ведется работа по строительству общежитий в трех районах города для столичных медицинских работников», - рассказала заместитель руководителя упрздрава.

Также она добавила, что на государственный грант для подготовки медицинских кадров (резидентов), выделенный в количестве 293 мест, по итогам проведённого конкурса принято 283 резидента. В настоящее время из них обучаются 274 резидента.

В рамках исполнения поручений Главы государства предусмотрено до 2023 года ежегодное поэтапное увеличение заработной платы врачей и среднего медицинского персонала.

По итогам мониторинга повышения заработной платы за 9 месяцев зарплата врачей увеличилась в среднем на 30%, среднего медицинского персонала – на 20%.

По словам Алии Рустемовой, в особенности последние два года испытывается колоссальная нагрузка на медицинских работников. Специалисты связывают это с пандемией, которая значительно сказалась на работе медработников.

«Загруженность кадров сильно отражается на поликлиниках, потому что вместе с плановой работой – проведение скринингов, основные профилактические мероприятия, плановый прием пациентов, наши кадры задействованы в составе мобильных бригад и осуществляют выезд на дом к пациентам с КВИ, назначают им лечение и обеспечивают лекарственными препаратами на дому», - подчеркнула Рустемова.

В пик пандемии – летом, на амбулаторном уровне лечение получали свыше 14 тысяч горожан с КВИ. На сегодня по городу это 205 мобильных бригад и 95 прививочных пунктов вакцинации против КВИ.