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Как попасть в ряды подразделений ДЧС

9 Февраля 2022 14:25
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Как попасть в ряды подразделений ДЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О правилах поступления на службу в органы гражданской защиты рассказали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С начала года, в соответствии с Постановлением Правительства РК, увеличена штатная численность личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

В ходе брифинга в РСК представители управления кадровой политики Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали, что сейчас имеются вакантные должности в количестве 262 единиц, в том числе рядового и младшего начальствующего состава, а именно: пожарных, водителей и радиотелефонистов.

«К нам на службу могут поступать граждане Республики Казахстан не моложе 18 и не старше 35 лет, прошедшие срочную военную службу или имеющие отсрочку от призыва на срочную военную службу в соответствии с законодательством РК. Образование не ниже среднего, то есть окончившие среднюю школу. Не занимающиеся предпринимательской деятельностью и не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Гражданин должен быть способен по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять возложенные на него служебные обязанности», - пояснила начальник управления кадровой политики ДЧС Алматы Сауле Шакалова.

Для поступления на службу необходимо соответствовать квалификационным требованиям, которые определяются ЗРК «О правоохранительной службе».

«Отбор граждан на службу подразделяется на несколько этапов: сдача тестирования на знание действующего законодательства Республики Казахстан, прохождение военно-врачебной комиссии, сдача нормативов по физической подготовке. При положительном прохождении всех этапов кандидат направляется в учебный центр, который расположен в Алматы, для прохождения первоначальной профессиональной подготовки», - уточнил начальник отдела кадровой политики «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Акжолтай Аблазимов.

Слушатели учебного центра на период обучения обеспечиваются трехразовым питанием и проживанием за счет бюджетных средств, а также заработной платой, которая составляет около 100 000 тенге.

Первоначальная профессиональная подготовка для пожарных длится 35 календарных дней, для водителей - 14 дней, для остальных - семь календарных дней.

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#Алматы   #Занятость   #ДЧС  
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Автор:

Гульзат Сахова

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