Как попасть на программу ЭКО в рамках ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным алматинского филиала Фонда медстрахования, по программе «Аңсаған сәби» за счет ОСМС по итогам 2021-2022 годов благодаря ЭКО родились 4080 детей, еще 2100 женщин на сегодняшний день беременны, передает МИА «Казинформ».

Метод экстракорпорального оплодотворения – один из самых эффективных в борьбе с бесплодием. Ему поддаются практически любые формы женского и мужского бесплодия. Современные вспомогательные репродуктивные технологии способны предложить курс лечения бесплодия даже в таких случаях, когда, казалось бы, продолжение рода невозможно, утверждают репродуктологи.

Эксперты филиала ответили на вопросы о том, как попасть на процедуру ЭКО по квоте.

Как встать на очередь по ЭКО?

Для получения направления на ЭКО нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Организации здравоохранения по месту прикрепления пациента включают в электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ) лиц, страдающих бесплодием. После обследования и установления причин бесплодия в течение 12 месяцев, организации здравоохранения по месту прикрепления пациента на основании заключения профильного специалиста направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы (Комиссия ВТМУ) для решения вопроса о проведении вспомогательных репродуктивных методов и технологий (ВРТ).

Медицинские организации, оказывающие помощь с использованием ВРТ в лечении бесплодия, вносят данные по процедурам ВРТ в медицинскую информационную систему.

Выбор медицинской организации для получения медицинской помощи с использованием ВРТ осуществляется пациентом. При принятии положительного решения комиссия регистрирует направление на госпитализацию на портале Бюро госпитализации с прикреплением пакета документов пациента.

Сколько человек могут получить ЭКО в 2023 году?

В 2023 году по Казахстану на программу ЭКО выделено 7000 квот, в том числе по городу Алматы выделено 3,7 млрд тенге на 3192 случаев.

В каких клиниках можно пройти программу ЭКО?

На сегодня по городу Алматы в рамках договора с Фондом медстрахования 7 медицинских организаций осуществляют реализацию экстракорпорального оплодотворения. Это:

- ТОО «Private clinic

- ТОО»МКЦР PERSONA«

- ТОО Фирма»Экомед«

- ТОО «Институт репродуктивной медицины»

- ТОО «Клиника AMD»

- ТОО «Нурай» ЭКО КЛИНИК

С полным перечнем клиник по Казахстану, оказывающих услуги по ЭКО, можно ознакомиться на сайте fms.kz.

Является ли услуга ЭКО бесплатной?

Программа ЭКО с 2020 года осуществляется в пакете обязательного социального медицинского страхования. Достаточно быть застрахованным в системе, чтобы пройти программу ЭКО.

Кто может рассчитывать на ЭКО?

Главное показание для проведения процедуры – бесплодие, не поддающееся терапевтической коррекции. Причем претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и пара, не состоящая в официальном браке, но в таком случае необходимо информированное добровольное письменное обоюдное согласие.

Проходить процедуру ЭКО могут граждане Казахстана, соответствующие медицинским параметрам, установленным Минздравом:

- репродуктивный возраст (от 18 до 42 лет);

- нормальный соматический статус;

- нормальный эндокринный статус;

- удовлетворительный овариальный резерв.