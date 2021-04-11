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    13:13, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Как попасть на прием к начальнику полиции СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департамент полиции Северо-Казахстанской области с начала года поступило более одной тысячи обращения. Из них 90 от юридических лиц, остальные – от физических, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, на личном приеме граждан начальника департамента Марата Тулебаева побывали более 100 человек. Большая часть – сельчане, которые записались на прием во время выездных встреч с населением, которые прошли во всех районах.

    Североказахстанцев интересует порядок трудоустройства в органы внутренних дел, регистрация автотранспорта, расследование уголовных дел. Глава полиции ответил на все вопросы, руководителям служб и подразделений, по чьей линии они были заданы, дал указания и установил сроки.

    «Записаться на прием к начальнику департамента полиции области можно по телефонам: 8 (7152) 39-40-20, 39-41-63. Приемный день – среда. Графики приема начальником и его заместителями размещены в фойе административных зданий полиции региона. Контакты заместителей начальника начальника опубликованы на подпортале ведомства. В Facebook действует официальная страница М. Тулебаева, куда также можно обратиться по всем вопросам, входящим в компетенцию полиции», - проинформировала руководитель отдела документационного обеспечения Динара Кожантаева.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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