Как поощряют вакцинировавшихся работников в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане больше 141 тысячи жителей получили первый компонент вакцины против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

Одной их тех, кто защитил себя от COVID-19, стала учитель технологии Средигорненской средней школы района Алтай Алена Сычук. По ее словам, вакцинация необходима, поскольку других средств избавиться от «чумы XXI века» нет.

«У меня даже не было вопросов, конечно, я пошла и сделала прививку. И очень рада, что такая возможность появилась. Я вообще сторонник того, что вакцинироваться нужно всем. Я работаю в школе и заинтересована в том, чтобы в школе была максимальная безопасность. И для учеников, и для родителей, для самого педагогического коллектива, даже если дети учатся дистанционно. Безопасность – превыше всего», – отмечает Алена Сычук.

Примечательно, что педагоги района Алтай одни из первых получили вакцину, поскольку их деятельность тесно взаимосвязана с детьми. Профсоюзом отдела образования для учителей выделено свыше 20 путевок на побережье озера Алаколь.

Профсоюз компании ТОО «Казцинк» со своей стороны также поощряет сотрудников, изъявивших добровольное желание иммунизироваться и получивших второй компонент вакцины. В случае любого заболевания и нахождения на больничном, заработная плата оплачивается полностью. Также предоставляются путевки на турбазы с 50-процентой скидкой. Занятия в тренажерном зале Центра культуры для привившихся будут бесплатны.

На предприятии организованы прививочные пункты для удобства работников производства. По словам, председателя профсоюза работников металлургической компании города Натальи Горбачевой, для металлургов очень важно обезопасить себя, близких, коллег от коронавирусной инфекции, поэтому на предприятии организованы прививочные пункты для удобства работников производства.