Как понять, что ваш близкий стал наркоманом и помочь ему

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специалисты Министерства здравоохранения РК рассказали, как можно опознать наркомана в своем близком круге, и, самое главное, как оказать ему помощь в реабилитации и восстановлении, передает МИА «Казинформ».

На какие основные признаки и симптомы наркотической зависимости стоит обращать внимание?

Распознавание наркомана по поведению и внешнему виду может быть сложной задачей, так как наркотическая зависимость проявляется по-разному у разных людей. Однако есть некоторые общие признаки и симптомы, на которые стоит обращать внимание. Важно помнить, что только профессиональный медицинский диагноз может подтвердить наличие наркотической зависимости.

Немедицинское потребление (злоупотребление) наркотическими средствами приводит к развитию психических, поведенческих расстройств (заболеваний) вследствие употребления наркотических средств.

В Республике Казахстан понятия «наркомания» и «наркозависимость» обозначаются как психические, поведенческие расстройства (заболевания) вследствие употребления наркотических средств.

Согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» психические, поведенческие расстройства (заболевания) (в том числе вследствие употребления наркотических средств)– это группа заболеваний согласно международной классификации болезней, характеризующихся нарушением психической деятельности.

Клинические и внешние проявления наркомании:

1. Изменения внешнего вида:

Смена внешнего облика: наркозависимость может привести к ухудшению состояния кожи, волос, зубов, а также к появлению на лице и других частях тела следов инъекций (шприцев).

Изменение веса: наркотики могут вызвать как потерю, так и набор веса.

2. Изменения поведения:

Изоляция: наркозависимые часто стараются изолироваться от окружающих, перестают поддерживать обычные социальные контакты и интересы.

Изменения в общении: может наблюдаться резкое изменение речи, сленг, непонятные или бессвязные рассказы.

Проблемы в школе или на работе: наркозависимость может привести к снижению учебной или профессиональной активности.

Изменение сна: бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость.

3. Физические симптомы:

Постоянное носительство шприцев или других инъекционных принадлежностей.

Покраснение или воспаление вокруг мест инъекций.

Дрожь, нервозность, беспокойство.

Потеря аппетита или периоды чрезмерного аппетита.

4. Изменения в финансовом поведении:

Частые деньги на незапланированные покупки.

Частые займы у друзей или семьи.

5. Снижение интереса к прежним хобби и увлечениям.

6. Смена друзей и социальной среды.

Как помочь человеку, избавляющемуся от вредной привычки, соблюдать правильную диету? Какие питательные вещества и режим питания важны в период реабилитации?

В период восстановления наркозависимых особо важных органов питательными веществами, которые вызывают восстановление естественного и психологического здоровья. Регулярные приемы пищи способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Стараться создавать сбалансированный рацион, включающий в себя продукты из всех групп пищи.

Какие подходы и методы помощи близкие могут предоставить наркозависимому, чтобы поддержать его в процессе избавления от наркотической зависимости?

Поддержка близких играет важную роль в процессе избавления от наркотической зависимости. Эмоциональная поддержка, проявите свою заботу, понимание и сострадание. Слушайте наркозависимого, давайте ему возможность выразить свои чувства и переживания. Поощряйте положительные шаги на пути выздоровления. Выражайте гордость и поддержку за каждое достижение. Помогите наркозависимому найти специалистов, таких как наркологи и психотерапевты. Предоставьте информацию о доступных ресурсах и программам реабилитации. Содействие созданию поддерживающей среды, помогите создать структурированное окружение, которое способствует воздержанию от наркотиков. Избегайте присутствия наркотических веществ в доме. Совместно разрабатывайте планы дня, включая здоровые занятия, хобби, физическую активность и обязанности. Помогайте избегать мест, ситуаций или людей, которые могут спровоцировать желание употребить наркотики. Помогите наркозависимому поддерживать контакты с другими людьми, находящимися в процессе выздоровления или успешно преодолевшими зависимость.

Реабилитация от наркотической зависимости – долгий и трудный процесс. Важно быть готовым поддерживать наркозависимого на протяжении всего этого времени, даже если возникают рецидивы.

Зависимость от наркотиков — это состояние, которое навсегда или существуют методы побороть эту зависимость? Какие современные методы лечения наркозависимости считаются наиболее эффективными?

Зависимость от наркотиков – это сложное состояние, которое может быть побеждено с помощью подходящего лечения и поддержки. Важно понимать, что зависимость – это хроническое заболевание, и полное выздоровление может требовать длительного времени и усилий. Однако существуют методы и программы, которые могут значительно помочь людям справиться с наркозависимостью:

1. Психотерапия: различные формы психотерапии, такие как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), мотивационный интервьюинг, групповая терапия и индивидуальные сеансы психотерапии, могут помочь наркозависимым изменить свои мышление, поведение и развить стратегии справления.

2. Опиоидная заместительная терапия – это вид долгосрочного комплексного лечения опиоидной зависимости. Она включает использование легальных медицинских препаратов, действие которых позволяет предотвращать развитие синдрома отмены и блокировать влечение к нелегальным наркотикам.

3. Реабилитационные программы: стационарные или амбулаторные программы реабилитации предоставляют интенсивное лечение, помощь в изучении навыков трезвости и поддержку от специалистов.

4. Поддерживающие группы: участие в группах поддержки, таких как «Анонимные наркоманы» или другие социальные программы, может помочь наркозависимым чувствовать себя частью сообщества, где они могут делиться своим опытом и находить поддержку.

Как убедить зависимого пройти лечение и начать реабилитацию? Какие стратегии могут помочь наркозависимому осознать необходимость в лечении и принять решение о выздоровлении?

Убеждение зависимого пройти лечение и начать реабилитацию может быть сложным процессом, требующим терпения, понимания и подхода.

1. Постарайтесь установить доверительные и поддерживающие отношения с зависимым. Показывайте, что вы готовы слушать и поддерживать, а не осуждать.

2. Постарайтесь помочь зависимому осознать проблему и влияние, которое она оказывает на его жизнь и здоровье. Предоставьте объективную информацию о последствиях зависимости.

3. Подчеркните, что вы понимаете его борьбу и трудности. Расскажите о своих собственных переживаниях и о том, как вы справлялись с трудностями.

4. Покажите зависимому, какие позитивные изменения ждут его после прохождения лечения и реабилитации. Это может быть улучшение физического и психологического состояния, восстановление отношений и т.д.

5. Расскажите о доступных методах лечения и реабилитации, а также организациях и специалистах, которые могут помочь. Подчеркните, что он не будет одинок в этом процессе.

6. Помогите зависимому разработать план действий, определите маленькие шаги к цели и расскажите о том, как он сможет преодолеть преграды на пути к выздоровлению.

7. Вовлеките в процесс поддержки других близких люди. Семья и друзья могут оказать значительное влияние на решение зависимого начать лечение.

8. Обратитесь за помощью к специалистам – врачам, психотерапевтам, наркологам и другим профессионалам. Они смогут предоставить компетентное медицинское и психологическое вмешательство.

9. Поделитесь историями успеха других людей, которые справились с зависимостью и начали новую, здоровую жизнь.

Как правильно выбрать центр реабилитации для лечения наркозависимости? На что стоит обращать внимание при выборе реабилитационного центра?

Первое, с чего нужно начать выбор реабилитационного центра для лечения наркозависимого - это изучение всей доступной информации по конкретной клинике. Для этого потребуется не только посетить ее сайт, но и приехать лично, пообщаться со специалистами. Главный вопрос, который нужно задать в медицинские организаций наличия лицензии.

При общении с врачом наркологом не бойтесь задавать вопросы по программам терапии, которые применяются в клинике. Как правило, эффективное лечение наркомании подразумевает комплексный подход.

Нужно ли отказываться от всех вредных привычек сразу в процессе лечения наркозависимости, или есть определенные этапы и стратегии снижения зависимости?

Отказ от вредных привычек в процессе лечения определяется как правило, в индивидуальном порядке, так же, как и этапы, стратегии снижения зависимости для конкретного лица.

Какие подходы и методы считаются наиболее эффективными в лечении наркозависимости? Какие процедуры и терапии помогают побороть физическую и психологическую зависимость от наркотиков?

Излечение от наркозависимости обычно требует комплексного подхода, включающего физическую, психологическую и социальную поддержку. Первым шагом в излечении от наркозависимости является полный отказ от употребления наркотиков, применяемых в немедицинских целях. Это может потребовать медицинской помощи, отказа от старых контактов, изменения образа жизни и поддержки семьи и друзей. Медицинский надзор и поддержка играют важную роль в излечении от наркозависимости. Может потребоваться лекарственное лечение для управления симптомами отмены и другими медицинскими проблемами, связанными с наркозависимостью.

Основная причина наркозависимости часто связана с психологическими и эмоциональными факторами. Психологическое консультирование, психотерапия и программы восстановления могут помочь людям разобраться в причинах своей зависимости, развить навыки управления стрессом и избегать ситуаций, способствующих рецидивам. При этом каждый человек уникален, и успех излечения может различаться.

Какие программы поддержки и реабилитации доступны для наркозависимых после завершения лечения? Каким образом обеспечивается последующая поддержка и предотвращение рецидивов?

Порядок прохождения, поддерживающего лечения лиц после выписки из организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья регламентирован приложением 5 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-203/2020.

Такой вид терапии осуществляется в территориальных организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, где пациентынаблюдаются в группе динамического наркологического наблюдения в соответствии правилами динамического наблюденияи включает в себя: включает в себя: диагностические методики: анализ содержания ПАВ в биологических жидкостях и тканях организма, тестирование на ВИЧ, экспериментально-психологическая диагностика, определение качества жизни и социального функционирования, клинико-биохимическая диагностика, нейрофизиологическая диагностика; медикаментозную терапию: психофармакотерапия, симптоматическая терапия, терапия коморбидной патологии, нтагонистическая терапия с использованием блокаторов опиоидных рецепторов; консультативные методики: медицинское, психологическое и социальное консультирование лиц, зависимых от ПАВ и созависимых лиц; тренинговые методики: мотивационные тренинги на продолжение поддерживающей противорецидивной терапии, по формированию адаптационных навыков и стрессоустойчивости, по формированию свойств психологической устойчивости к повторному вовлечению в зависимость от ПАВ, психотерапевтические методики: индивидуальная и групповая психотерапия лиц, зависимых от ПАВ, индивидуальная экспресс-психотерапия лиц, зависимых от ПАВ, находящихся в состоянии срыва.

Какие просветительские мероприятия проводятся для общества, чтобы противостоять наркомании и популяризировать здоровый образ жизни? Как государство и общественные организации принимают участие в борьбе с наркотической зависимостью?

В настоящее время в Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023 – 2025 годы, утвержденный Постановлением Правительства РК от 29 июня 2023 года № 508 включены мероприятия, в том числе:

- оснащение пограничных пунктов пропуска досмотровым оборудованием по обнаружению наркотиков, прекурсоров и оборудования для нарколабораторий, перевозимых большегрузным транспортом под видом товарно-материальных ценностей и легальной химической продукции;

- укрепление материально-технической базы органов судебной экспертизы по ускоренному исследованию новых синтетических наркотиков, а также образцов крови и других биоматериалов, подлежащих отбору органами здравоохранения в рамках медицинского освидетельствования граждан;

- внедрение скрининга по выявлению наркозависимости на ранних стадиях, способствующего формированию достоверного учета наркопотребителей, эффективному анализу наркоситуации с выработкой адекватных мер профилактики наркомании;

- модернизация и открытие лечебно-реабилитационных центров, повышение спроса на готовую продукцию лечебно-трудовых мастерских, мониторинг оказания медико-социальной помощи наркозависимым от психоактивных веществ в частных наркоцентрах;

- повышение эффективности выявления и пресечения заготовки каннабиса, каналов его распространения, а также ликвидации подпольных нарколабораторий в малопроходимой местности с применением современных технических средств.

Существуют ли организации, которые могут оказать анонимную помощь/консультации наркозависимым?

Республиканский научно-практический центр психического здоровья оказываетлечениенаркозависимости на анонимной и конфиденциальной основе.

Все желающие могут получить консультации по наркозависимости врача психиатра (нарколога) в организациях, оказывающей медицинскую помощь вобласти психического здоровья – Центры психического здоровья.

Анонимную помощь, консультирование оказывают также частные структуры, в том числе неправительственные организации, занимающиеся вопросами лечения и профилактики наркомании.