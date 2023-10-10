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    11:39, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Как понять, что ребенок подрабатывает закладчиком наркотиков

    закладчики наркотиков
    Фото: Polisia.kz

    Проблема вовлечения молодежи и детей в распространение наркотиков взята на особый контроль руководства страны. Министерство внутренних дел РК напоминает, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков — с 14 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Poliisa.kz

    Полиция рекомендует родителям обратить внимание на следующие признаки:
    если в телефоне ребенка появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов;

    среди личных вещей появились изолента, zip-пакеты, карманные эфлектронные весы, блистеры с таблетками;

    сменился круг общения;

    появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор;

    изменился режим дня: стал уходить на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был;

    появились новые вещи, происхождение которых ребенок не хочет объяснить.

    Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения.


    Теги:
    МВД РК Закон и право полиция Борьба с наркотиками Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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