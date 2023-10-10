Как понять, что ребенок подрабатывает закладчиком наркотиков

Проблема вовлечения молодежи и детей в распространение наркотиков взята на особый контроль руководства страны. Министерство внутренних дел РК напоминает, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков — с 14 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Poliisa.kz

Полиция рекомендует родителям обратить внимание на следующие признаки:

если в телефоне ребенка появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов;



среди личных вещей появились изолента, zip-пакеты, карманные эфлектронные весы, блистеры с таблетками;



сменился круг общения;



появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор;



изменился режим дня: стал уходить на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был;



появились новые вещи, происхождение которых ребенок не хочет объяснить.



Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения.





