Как помогают студентам из малообеспеченных семей в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете в Петропавловске обсуждали реализацию плана по социальной защите малообеспеченных семей по бесплатному обучению за счет бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Помощь оказывается в виде оплаты стоимости очной формы обучения в вузах региона. Получают ее семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума (с 1 января 2019 года величина прожиточного минимума в РК составляет 29 698 тенге – прим. авт.).
По сведениям городского отдела занятости и социальных программ, в этом году соцпомощь получили 6 студентов на сумму более 1 млн тенге. В прошлом году оплатили обучение 9 студентам на сумму около 1,7 млн тенге. Материальной помощи на личные нужды не предусмотрено. Члены общественного совета считают, что это правильное решение. У молодых людей будет стимул учиться хорошо, чтобы получать стипендию, найти подработку и таким образом удастся избежать иждивенчества.
Городской отдел образования проинформировал, что в школах города обучаются 1583 ребенка из социально незащищенных и малообеспеченных семей. На 65 больше, чем в прошлом году.
«В области проводилась акция «Дорога в школу». Материальную помощь оказали 2832 учащимся, в том числе за счет спонсоров. Ежегодно проводится работа по организации летнего отдыха детей. В этом году 600 учащихся из социально уязвимых семей побывали в оздоровительных лагерях. Из фонда всеобуча выделены средства на бесплатное питание», - сказала руководитель методического кабинета Айнур Суендыкова.
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