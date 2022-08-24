Как помочь потерявшимся людям, предложили жамбылские волонтеры полицейским

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Число объявленных в розыск без вести пропавших лиц в Жамбылской области сократилось в два раза. Тем не менее, проблема остается, и жамбылские волонтеры обратились в департамент полиции Жамбылской области с предложением, как помочь потерявшимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статистика свидетельствует о том, что по сравнению с прошлым годом в Жамбылской области количество объявленных в розыск без вести пропавших лиц сократилось в два раза, - сообщил на своей странице Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин. - Всего с начала года жители области 43 раза обращались в полицию с заявлениями о без вести пропавших. В настоящее время из них найден 31 человек, в том числе cемь несовершеннолетних».

Руководитель правоохранительного ведомства подчеркнул, что розыск без вести пропавших – трудоемкий процесс, в который вовлекаются не только сотрудники различных подразделений полиции, но и волонтеры. Активисты вместе со стражами порядка осуществляют патрулирование, отрабатывают круг контактов пропавших, также активно используют ресурс социальных сетей.

«Среди волонтерских движений особо хочу отметить движение Lider.kz, с участниками которого наши сотрудники тесно сотрудничают уже не первый год. Недавно координатор движения Николай Чагай был у меня на приеме и предложил совместными усилиями местных исполнительных и правоохранительных органов, волонтеров, предпринимателей запустить пилотный проект под названием «Островок безопасности», - рассказал Арманбек Баймурзин.

Координатор волонтерского движения Николай Чагай предложил в торговых точках города создать специальные места для потерявшегося человека, куда его могут привести неравнодушные жители либо они сами могут прийти.

«Проблема потерявшихся родных и близких может коснуться каждой семьи, никто от этого не застрахован, - говорит Николай Чагай. - Это могут быть убежавшие маленькие дети, непослушные подростки. В группе особого риска находятся старики, которые с годами становятся беспомощными, как дети, и нередко уходят из дома, если за ними не уследить».

Волонтеры предлагают в торговых точках на видном месте установить небольшой стол и мягкий стул красного цвета.

«Начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин это предложение поддержал. Теперь необходимо провести совместную работу с местными исполнительными органами и бизнес-сообществом. А для всех сограждан, заходящих в социальные сети, просьба - не забывайте ставить лайки, ведь для каждого пропавшего ваши лайки и репосты очень важны. Может, именно ваш лайк или репост поможет найти человека».

«Департамент всегда открыт к сотрудничеству с гражданскими активистами и готов поддержать предложения по обеспечению общественной безопасности», - добавил начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.