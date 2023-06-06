Как помочь организму в жару – рекомендации медиков СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области медицинские организации распространяют через социальные сети рекомендации, как помочь организму в жаркую погоду и вовремя распознать тепловой удар. В регионе уже несколько дней держится аномальная теплая погода – столбик термометра поднимается выше 35 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники второй городской поликлиники Петропавловска рекомендуют в первую очередь соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания организма. Во время жары рекомендуется выпивать в сутки 2,5-3 литра чистой воды.

«На фоне жары в пищеварительной системе падает синтез ферментов, ухудшается продуцирование желчи. Поэтому питание должно быть полезным и легким. Не следует переедать. Предпочтение отдавать фруктам, ягодам, овощам. Все вещи должны быть светлыми и обязательно из натуральных тканей (из хлопка, льна или шелка). Не стоит забывать о головном уборе. Физическую работу лучше перенести на утро или вечер. Длительные прогулки, поднятие тяжестей, работа на огороде могут привести к тепловому удару. Не стоит пребывать под солнцем более 15-20 минут», - говорится в распространяемом сообщении.

Заподозрить перегрев можно по характерным симптомам: сонливость и вялость, ноющая головная боль, общая слабость в теле, головокружение, красноватый оттенок лица, повышение температуры тела до 40 градусов, появление рвоты и диареи, холодный пот, учащенный пульс, тахикардия, обморок.

Перегрев организма особенно опасен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Без экстренной медицинской помощи гипертермия может спровоцировать наступление инфаркта, инсульта и других смертельно опасных состояний.

При первых подозрениях на тепловой удар нужно вызвать скорую помощь. До приезда медиков перенести пострадавшего в более прохладное помещение с хорошей вентиляцией или увести в тень, положить на кровать или любую другую поверхность и приподнять голову, обязательно расстегнуть одежду или вовсе снять до пояса, на голову следует положить холодный влажный компресс, дать выпить прохладной воды.

Многие североказахстанцы пережидают жару на берегу водоемов. Врачи предупреждают об опасности купания в холодной воде. Категорически запрещено нырять. Это не принесет облегчения и создаст серьезную нагрузку на сердечно-сосудистый аппарат. Если принять теплый душ, то температура воздуха покажется немного ниже.