Как помочь иммунной системе бороться с вирусом - советы ведущего инфекциониста РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева дала свои рекомендации по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В период вирусемии может появиться температура, боль в суставах, ПЦР - положительный. Никакой паники, ничего страшного, уже пришло время привыкнуть к положительному (результату - корр.) и принимать правильное решение. Да, у кого ПЦР отрицательный - старайтесь сберечь людей, которые с вами не в контакте. Старайтесь дистанцироваться. Тем не менее, вы должны принять противоэпидемические меры. Все санитарно-гигиенические мероприятия, правила. Есть температура 38,5 - примите парацетамол. Вы должны пить побольше жидкости, потому что нужно проводить дезинтоксикацию. Слабость и боль в мышцах - это проявление интоксикации. Надо пить побольше жидкости - чай, морс малиновый, смородиновый, где больше витамина С. Можете принимать аскорбиновую кислоту, которая богата витамином С. Хорошо питаться, чтобы обязательно был белок, мясной бульон. Выпили, пропотели, отлежались и вам стало легче. Это говорит о том, что организм может бороться. Выспитесь - это один из признаков борьбы вашего организма с этим вирусом. Это говорит о том, что вы победите вирус», - сказала Динагуль Баешева в ходе эфира ведомства «Минздрав сообщает».
По ее словам, если температура держится и не снижается, то нужно уже обратиться к врачу, при этом лучше позвонить, а не бегать по поликлиникам.
«Температура может быть второй, третий день. Но она уже не такая высокая, как первоначальная, и не так ломает суставы. То есть ваш организм побеждает, ваша иммунная система борется», - отметила ведущий инфекционист.
«Уважаемые казахстанцы! Берегите себя! Примите правильное решение, не создавайте панику, не создавайте ажиотаж. Нам сейчас к этому нужно очень правильно и разумно отнестись, принять и решить вместе», - добавила Д. Баешева.
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