Как получить временные казахстанские номера на нелегализованную машину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам, столкнувшимся с проблемой, когда иностранное авто не было снято с учета в странах Евразийского экономического союза в связи с наложенными на них ограничениями или обременениями, дали отсрочку для легализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они будут поставлены на временный учет сроком на 5 лет под обязательство об их обратном вывозе либо прохождении первичной регистрации. Легализовать их можно будет, сняв с учета по месту прежней регистрации в другой стране.

«При постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан. В свидетельстве о регистрации будут указываться записи «временный учет, без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан». Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в Госкорпорацию «Правительство для граждан»», - объяснил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев во время пресс-конференции в СЦК.

По его словам, если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и госномерные знаки Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства.

В случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и граждане Казахстана примут решение осуществить их первичную регистрацию в Казахстане, на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 тысяч тенге и без взимания утилизационного платежа.

«Данную работу мы планируем начать с 17 июля текущего года, сейчас нами дорабатывается соответствующий сервис для постановки автомобилей на временный учет», - добавил спикер.

17 июля во всех регионах Казахстана автовладельцы могут прийти в спеццон и зарегистрировать автомобиль.

«Мы в течение месяца никаких мер к ним применять не будем. Мы дадим возможность этим автовладельцам спокойно зарегистрировать машины и поставить их на временный учет. Но это не значит, что надо опять тянуть до последнего и не решать этот вопрос. Надо будет с 17 числа идти в СПЕЦцоны и ставить на учет, до окончания этих мероприятий мы никого трогать не будем. Когда мы закончим регистрацию по временному учету, вот тогда начнем принимать меры в отношении тех автовладельцев, которые управляют авто на нашей территории с иностранными госзнаками», - заключил Кайсар Султанбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что по итогам легализации иностранных авто, на казахстанский учет было поставлено около 206 тысяч автомобилей.