Как получить возмещение по депозитам, превышающим гарантируемую сумму - КФГД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) объяснили, как получить возмещение по депозитам, превышающим максимальную гарантируемую сумму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ликвидационной комиссии АО «Qazaq Banki», из 18 тысяч вкладчиков - физлиц и индивидуальных предпринимателей, 5 368 вкладчиков имеют депозиты сверх максимальной гарантированной суммы.

Между тем, максимальная сумма выплаты из средств КФГД составляет 10 млн тенге - по депозитам в тенге (включая вклады, текущие счета и платежные карточки), 5 млн тенге - по депозитам в иностранной валюте, 15 млн тенге - по депозитам одного вкладчика, размещенным в ликвидируемом банке одновременно в тенге и в иностранной валюте.

«Вкладчики, имеющие депозиты сверх гарантируемой суммы и требования по начисленному вознаграждению, наряду с получением возмещения в банке-агенте, вправе предъявить требование в ликвидационную комиссию банка: на сумму, размещенную во вклад, на текущем счете или платежной карточке, и превышающую максимальную сумму гарантии КФГД; на сумму начисленного, но не капитализированного вознаграждения, которое не выплачивается в банке-агенте», - отметили в КФГД.

Так, требования кредиторов, подавших заявления в ликвидационную комиссию, будут погашаться по результатам продажи активов и имущества банка по очередности, определенной законом о банках и банковской деятельности.

«Сроки удовлетворения требований кредиторов в ликвидационном производстве зависят от достаточности и качества активов и имущества банка. Срок для подачи заявлений в ликвидационную комиссию - до 21 февраля 2019 года», - добавили в фонде.

Помимо этого, в КФГД отметили, что начало ликвидационного процесса в АО «Qazaq Banki» не прекращает обязательств заемщиков. Все заемщики должны погашать займы согласно графику погашения.

На сегодня свои деньги уже получили около 3 тысяч вкладчиков банка

Напомним, в августе регулятор лишил Qazaq Banki лицензии. Позже банк по решению суда банк был ликвидирован.