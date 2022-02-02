Как получить вакцину от коронавируса казахстанцам, выезжающим за рубеж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев ответил на актуальные вопросы относительно того, какую вакцину необходимо получить казахстанцам, выезжающим за рубеж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает Ержан Байтанаев, в настоящее время в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача от 13 января 2022 года № 2 в отдельных случаях по решению Межведомственной комиссии допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными ВОЗ.

Кто из граждан может получить одобренные ВОЗ вакцины

«Лица, которые представляют интересы Казахстана на международном уровне; студенты, которые обучаются за рубежом в рамках межправительственных соглашений, договоров, в том числе академической мобильности, и члены их семей; пациенты, направляющиеся на лечение за рубеж, а также лица, сопровождающие их для лечения», - сказал Ержан Байтанаев.

По словам официального представителя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, лицам, которым необходимо выехать за рубеж по различным причинам, нужно предоставить подтверждающие документы в соответствующее ведомство.

«Например, обучающиеся за рубежом предоставляют подтверждающие документы в Министерство образования и науки; пациенты, нуждающиеся в лечении за рубежом, предоставляют документы в медицинскую организацию по месту жительства либо в территориальное управление здравоохранения», - проинформировал Е. Байтанаев.

Какие одобренные ВОЗ вакцины можно получить выезжающим за рубеж казахстанцам?

Вакцина от COVID-19 (Vero Cell), инактивированная (Sinopharm).

- VeroCell могут получить все казахстанцы, которые впервые вакцинируются;

- VeroCell могут получить повторно (1 и 2 доза) вакцинацию выезжающие казахстанцы в зарубежные страны.

Для выезда необходимо получить два компонента через 21 день.

Ержан Байтанаев сообщил, что вопрос организации вакцинации студентов проработан совместно с МОН, разработан алгоритм действий.

«Обладатели международной стипендии «Болашак» и лица, направляющиеся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений, договоров, в том числе академической мобильности, студенты, самостоятельно поступившие в зарубежные учебные заведения и обучающиеся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности, и студенты, планирующие выехать по программе Work and travel, и члены их семьей обращаются с письменным заявлением в МОН РК», - пояснил спикер.

На основании заявлений данных лиц МОН формирует списки и направляет их в Министерство здравоохранения. Как пояснил Ержан Байтанаев, данные списки направляются в управления здравоохранения регионов для дальнейшей организации вакцинации в медицинских организациях.

«Медицинскими организациями проводится повторный полный курс вакцинации студентов с последующей передачей списков в РЦЭЗ (Республиканский центр электронного здравоохранения) для внесения сведений в информационную систему. После завершения повторного полного курса вакцинации против КВИ и внесения данных о привитости в информационную систему в мобильном приложении eGov у студентов формируется электронный паспорт вакцинации, а также справка о вакцинации против КВИ на бумажном носителе», - отметил официальный представитель Комитета.

Между тем, лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов Казахстана на международном уровне, необходимо обратиться в соответствующее ведомство или государственный орган (МОН, МКС и другие министерства), который выносит данный вопрос на рассмотрение Межведомственной комиссии. На основании протокола МВК Минздрав направляет списки лиц, подлежащих вакцинации против КВИ, в территориальные управления здравоохранения для организации вакцинации лиц, выезжающих за рубеж.

Как пояснил Ержан Байтанаев, медицинскими организациями проводится повторный полный курс вакцинации данных лиц и вносятся сведения в информационную систему. После завершения повторного полного курса вакцинации против КВИ в мобильном приложении eGov у данных лиц формируется электронный паспорт вакцинации, а также справка о вакцинации против КВИ на бумажном носителе.

«Направляющимся на лечение за рубеж, а также лицам, сопровождающим их, необходимо представить в медицинскую организацию документ, подтверждающий необходимость лечения за пределами Казахстана. На основании данных документов медицинский работник проводит вакцинацию против КВИ вакциной, одобренной ВОЗ, и вносит данные в информационную систему», - сказал Ержан Байтанаев.