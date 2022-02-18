Как получить субсидии на оплату арендного жилья
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Отбасы банке рассказали о процессе получения субсидий на оплату арендного жилья, передает МИА «Казинформ».
Претендовать на поддержку государства смогут все казахстанцы, которые стоят в очереди по четырем категориям:
инвалиды 1 и 2 групп;
семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;
дети-сироты
многодетные семьи.
Претендент на субсидирование должен будет зарегистрироваться на портале otbasybank.kz (маркетплейс «Баспана маркет»). Сделать это можно будет с помощью ЭЦП. Поэтому гражданам заранее нужно получить ее или проверить актуальность действующей электронной цифровой подписи.
После регистрации на портале, претендент на субсидирование заполняет типовое заявление на назначение ему выплат и находит подходящую квартиру или дом. Договор аренды составляется на портале по типовой форме в автоматическом режиме. Его там же, на платформе подписывает претендент на субсидирование (арендатор) и арендодатель.
«Другие документы, такие как удостоверения личности, свидетельства о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей, справки о наличии или отсутствии жилья, сведения о прописке и доходах банк будет проверять самостоятельно, за счет интеграции с базами данных госорганов. После проверки всех данных о претенденте на субсидирование мы поможем открыть счет. На него заявитель должен будет перевести свою половину стоимости аренды. После этого банк добавляет оставшиеся 50 процентов и уже общую сумму в размере 100 процентов мы перечислим на счет арендодателя», - пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.
Арендное жилье казахстанские семьи будут искать самостоятельно. При расчете его стоимости нужно учитывать несколько факторов. Они изложены в правилах назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде. Согласно им, цена за 1 кв. м. аренды жилья сформирована на основе ежегодного уровня МРП и определенного коэффициента области или города.
Также правилами определен предельный размер арендуемого дома или квартиры. Для семьи из 1-3 человек площадь жилья не должна быть более 40 кв.м, для семьи из 4-5 человек площадь жилья не должна быть более 60 кв.м., для семьи из 6 и более человек - площадь жилья не должна быть более 80 кв.м. Если жилье будет большей площади, то разницу оплачивает арендатор самостоятельно.
Например, для жителей Алматы стоимость 1 кв .м. жилья определена на уровне 2 759 тенге. Соответственно, семья из трех человек может найти себе арендное жилье стоимостью в пределах 110 тысяч тенге.
Выплачивать субсидии по аренде жилья Отбасы банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды. Его можно будет расторгнуть раньше срока и заключить договор с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на портале otbasybank.kz запускается снова.
Банк будет ежегодно мониторить получателей субсидий на их соответствие условиям и ежемесячно мониторить платежную дисциплину. А местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье и тех, кто там проживает.
Правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде запрещают арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жилье.
Напомним, что размер совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума (1 ПМ=36 018 тенге).
|
Регион
|
Коэфф-т области
|
Стоимость 1 кв.м.
|
Для семьи
до 3 чел
|
Для семьи до 5 чел
|
Для семьи до 6 чел
|
Нур-Султан
|
1,11
|
2 759
|
110 378
|
165 568
|
220 757
|
Алматы
|
1,11
|
2 759
|
110 378
|
165 568
|
220 757
|
Шымкент
|
1,43
|
2 142
|
85 678
|
128 518
|
171 357
|
Акмолинская область
|
1,95
|
1 571
|
62 831
|
94 246
|
125 662
|
Актюбинская область
|
1,75
|
1 750
|
70 011
|
105 017
|
140 023
|
Алматиснкая область
|
1,61
|
1 902
|
76 099
|
114 149
|
152 199
|
Атырауская область
|
1,41
|
2 172
|
86 894
|
130 340
|
173 787
|
ВКО
|
1,78
|
1 721
|
68 831
|
103 247
|
137 663
|
Жамбылская область
|
2,24
|
1 367
|
54 696
|
82 045
|
109 393
|
ЗКО
|
1,82
|
1 683
|
67 319
|
100 978
|
134 637
|
Карагандинская область
|
1,52
|
2 015
|
80 605
|
120 908
|
161 211
|
Костанайская область
|
1,99
|
1 539
|
61 568
|
92 352
|
123 136
|
Кызылординская область
|
2,14
|
1 431
|
57 252
|
85 879
|
114 505
|
Мангистауская область
|
1,30
|
2 356
|
94 246
|
141 369
|
188 492
|
Павлодарская область
|
1,55
|
1 976
|
79 045
|
118 568
|
158 090
|
СКО
|
1,92
|
1 595
|
63 813
|
95 719
|
127 625
|
Туркестанская область
|
1,33
|
2 303
|
92 120
|
138 181
|
184 241
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