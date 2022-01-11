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Как получить разрешение на передвижение во время комендантского часа в Актобе, разъяснили в полиции
11 Января 2022 17:18
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Комендант Актюбинской области Канат Алиев разъяснил жителям региона, как получить разрешение на передвижение пешком или на автомобиле во время комендантского часа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По словам К. Алиева, для этого необходимо проконсультироваться по телефону 8(7132) 72 90 25 и 729 022. Однако пропуска будут выдаваться только в случае крайней необходимости.
Напомним, в Казахстане на период действия чрезвычайного положения (с 5 января до 19 января 2022 года) введен комендантский час с запретом на передвижение граждан по улицам. В актюбинском регионе он действует с 23:00 до 7:00 по местному времени.
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