Как получить разрешение на передвижение во время комендантского часа в Актобе, разъяснили в полиции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Комендант Актюбинской области Канат Алиев разъяснил жителям региона, как получить разрешение на передвижение пешком или на автомобиле во время комендантского часа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам К. Алиева, для этого необходимо проконсультироваться по телефону 8(7132) 72 90 25 и 729 022. Однако пропуска будут выдаваться только в случае крайней необходимости.

Напомним, в Казахстане на период действия чрезвычайного положения (с 5 января до 19 января 2022 года) введен комендантский час с запретом на передвижение граждан по улицам. В актюбинском регионе он действует с 23:00 до 7:00 по местному времени.