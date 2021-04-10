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    10:30, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Как получить отсрочку по кредитам для МСБ

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О порядке предоставления отсрочки платежей по займам субъектов малого и среднего бизнеса рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    1 апреля 2021 года Главой государства было поручено Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку РК проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

    «В реализацию поручения Главы государства, Агентством по согласованию с Национальным банком и участниками финансового рынка разработан порядок предоставления отсрочки платежей по займам субъектов малого и среднего бизнеса», - отметили в пресс-службе Агентства.

    Порядок предусматривает предоставление отсрочки платежей по банковским займам и микрокредитам, выданным до 1 апреля 2021 года субъектам микро, малого и среднего предпринимательства на предпринимательские цели, в том числе индивидуальным предпринимателям.

    Для получения отсрочки указанные категории заемщиков должны обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию с заявлением в срок до 30 июня 2021 года.

    Заявление может быть подано в произвольной форме с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи.

    Срок отсрочки составляет от 30 до 90 дней по выбору заемщика.

    Субъектам микро и малого предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям отсрочка будет предоставляться при осуществлении субъектом деятельности в пострадавших отраслях экономики (охвачено 346 видов экономической деятельности), без предоставления дополнительных документов.

    Субъектам среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям отсрочка будет предоставляться при наличии факторов, свидетельствующих об ухудшении финансового состояния субъекта вследствие действия ограничительных карантинных мер, подтверждаемых заемщиком и индивидуальной оценкой кредитной организации.

    Для оплаты отсроченных платежей по займам может быть установлен один из трех новых графиков платежей: в виде равномерного распределения отсроченных платежей до конца срока займа либо увеличения срока займа на период отсрочки, либо иной способ погашения, указанный в договоре займа (микрокредита) или в заявлении заемщика.

    В период отсрочки кредитные организации не будут проводить претензионно-исковую работу по данному заемщику.

    Получение отсрочки не является основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о заемщике в кредитное бюро.


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