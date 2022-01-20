Как получить кредиты на бизнес и гранты, рассказали в акимате Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года в Актюбинской области было поддержано более четырех тысяч предпринимателей по программе «Дорожная карта бизнеса-2025». О том, как бизнесменам получить кредиты и гранты от государства рассказал на брифинге в РСК руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении Глава государства уделил внимание тому, что нужно уделить особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса и обеспечить прозрачность механизмов господдержки. В рамках данного поручения в Актюбинской области будет продолжена работа по широкому охвату субъектов предпринимательства мерами господдержки.

По поручению акима области в прошлом году была сформирована группа из представителей управления предпринимательства, финансовых институтов, которая объехала все 12 районов. Была задача разъяснить все меры господдержки, которые имеются. Были факты, когда предприниматели не всегда были информированы о мерах господдержки», - сказал Н.Тлеумуратов.

По его словам, в 2021 году по программе «ДКБ-2025» было поддержано более четырех тысяч предпринимателей, по инструментам субсидирование и гарантирование Актюбинская область находится на первом месте по РК.

«Это высокие показатели и результат активности предпринимателей и слаженной работы госорганов и финансовых институтов», - считает Н.Тлеумуратов.

По программе «ДКБ 2025» предприниматели могут воспользоваться четырьмя инструментами поддержки - это субсидирование части процентной ставки по кредиту банков второго уровня, гарантирование залога, подведение инженерной инфраструктуры и гранты.

«Кредиты выдаются через банки под 14-15 процентов, для предпринимателя это шесть процентов, разницу процентной ставки оплачивает государство. До 50 процентов по залогу можно получить гарантию от государства, если залога не хватает. В целях поддержки предпринимателей в период пандемии были сняты отраслевые ограничения по ДКБ, ранее поддерживались только определенные отрасли», - добавил Н.Тлеумуратов

Также важным инструментов являются портфельные кредиты.

«Портфельные кредиты - это беззалоговые кредиты до пять млн тенге на пополнение оборотного капитала. При этом 85 процентов по залогу гарантирует государство, 15 процентов - риски банка. То есть дополнительные залоги предприниматель не предоставляет.

Второй инструмент - до 20 млн тенге на инвестиционные цели - в качестве залога берется приобретаемое имущество или оборудование, это очень удобно для предпринимателей, в том числе для сельских. Данный инструмент позволил большему числу предпринимателей из села получить поддержку по программе», - отметил Н.Тлеумуратов.

Еще один вид поддержки - подведение инфраструктуры предпринимателям - подведение водо-, газо-, канализационных, электрических сетей, железнодорожного тупика, кроме дорожного полотна.

В этом году эта работа продолжится. В 2021 году 21 проект по инфраструктуре на 1,2 млрд тенге получил финансирование. С каждым годом растет количество таких проектов.

Также ежегодно выдаются гранты на бизнес от 2 до 5 млн тенге. Растет интерес к грантам. По словам Тлеумуратова, если в 2020 году поступило 200 заявок и были выданы гранты 34 предпринимателям на 140 млн тенге, то в 2021 году поступило более 270 заявок, из которых 37 были одобрены для грантового финансирования.