Как получить финансирование от «Astana Hub» для IT-стартапов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как получить помощь от Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» для развития стартапов по программе «Seed money», рассказала директор офиса поддержки участников «Astana Hub» Анна Баталова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для начала нужно подать заявку. Претендентом может быть физическое или юридическое лицо. Это может быть резидент или нерезидент Республики Казахстан. И претендент должен в обязательном порядке предоставить всю требуемую нами информацию. Затем мы проводим диагностику заявки. Ее проводит независимый комитет, который состоит из трех человек, и каждый из них работает по своему направлению. То есть, это: технологическая оценка; финансово-экономическая оценка; правовая оценка стартапа. После этого комиссия дает свое заключение риск-менеджеру, который также делает пометки, то есть дает какие-то свои замечания либо предложения. Затем заявка отправляется на первичный отбор независимой комиссии», – сказала А. Баталова.

По ее словам, независимая комиссия в первую очередь рассматривает заключение независимого комитета. Затем стартапы, которые комиссия считает целесообразными, приглашаются на онлайн-презентацию – «пичинг». После этого, в назначенный день претендент презентует стартап перед комиссией. Комиссия проводит голосование по следующим направлениям: оценка команды; объем рынка; технологичность и прогресс. Затем проставляются оценки. Лидеры рейтинга становятся обладателями «Seed money». После этого заключается договор.