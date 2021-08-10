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Как получить финансирование от «Astana Hub» для IT-стартапов

10 Августа 2021 14:05
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Как получить финансирование от «Astana Hub» для IT-стартапов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как получить помощь от Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» для развития стартапов по программе «Seed money», рассказала директор офиса поддержки участников «Astana Hub» Анна Баталова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для начала нужно подать заявку. Претендентом может быть физическое или юридическое лицо. Это может быть резидент или нерезидент Республики Казахстан. И претендент должен в обязательном порядке предоставить всю требуемую нами информацию. Затем мы проводим диагностику заявки. Ее проводит независимый комитет, который состоит из трех человек, и каждый из них работает по своему направлению. То есть, это: технологическая оценка; финансово-экономическая оценка; правовая оценка стартапа. После этого комиссия дает свое заключение риск-менеджеру, который также делает пометки, то есть дает какие-то свои замечания либо предложения. Затем заявка отправляется на первичный отбор независимой комиссии», – сказала А. Баталова.

По ее словам, независимая комиссия в первую очередь рассматривает заключение независимого комитета. Затем стартапы, которые комиссия считает целесообразными, приглашаются на онлайн-презентацию – «пичинг». После этого, в назначенный день претендент презентует стартап перед комиссией. Комиссия проводит голосование по следующим направлениям: оценка команды; объем рынка; технологичность и прогресс. Затем проставляются оценки. Лидеры рейтинга становятся обладателями «Seed money». После этого заключается договор.


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#Бизнес   #Экономика   #Технологии  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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