Как получить доступное жилье в Казахстане: «7-20-25», «Бақытты отбасы» и «Әскери баспана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За годы независимости в Казахстане введено в эксплуатацию 141 миллион квадратных метров жилья. Государство разрабатывает единую модель жилищного развития в стране, где основным принципом является повышение доступности жилья, особенно для социально-чувствительных слоев населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев с целью улучшения жилищных условий населения и создания доступных возможностей инициировал внедрение новых программ ипотечного кредитования, которые позволили повысить доступность жилищной ипотеки.

Госпрограмма «Нұрлы жер» объединяет в себе новые механизмы поддержки жилищного строительства. В 2018 году была запущена программа «7-20-25», которая в течение 5 лет должна помочь 650 тыс. семьям или более 2 млн граждан в приобретении собственного жилья. В 2019 году по инициативе Елбасы запущена новая программа «Бақытты отбасы» с льготной ставкой в 2% и первоначальным взносом 10%. До конца года не менее 6 тыс. семей приобретут жилье в рамках этой программы. В первую очередь, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. С 2020 года 10 тыс. таких семей ежегодно будут обеспечиваться жильем.





В Послании народу РК «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать единую жилищную политику, которая будет соответствовать различным уровням семейного дохода. В течение трех лет необходимо решить вопрос предоставления жилья малообеспеченным многодетным семьям, стоящим в очереди, а гражданам, которые не располагают доходами для приобретения жилья в собственность, надо дать возможность проживания на условиях социальной аренды.

На эти цели к 2022 году государством будет выделено свыше 240 млрд тг. Правительству до конца года поручено создать единую национальную систему учета очередников на арендное жилье, а также на получение льготных жилищных займов по программе «Бақытты отбасы».

Очередность ежегодно увеличивается на 50 тыс. человек, при вводе социального жилья на 20 тыс. семей. В этой связи, по программе «Нұрлы жер» предусматривается введение градационной системы обеспечения жильем граждан в зависимости от их возможностей и статуса. К примеру, арендное жилье без выкупа будет предоставляться очередникам, не имеющим доходы либо имеющим доход, ниже прожиточного минимума на члена семьи (29,7 тыс. тг).





Программа «Бақытты отбасы» будет доступна очередникам, имеющим доход, не превышающий на каждого члена семьи 2-х кратной величины прожиточного минимума (59,4 тыс. тг).

Кредитное жилье МИО будет реализовываться очередникам, имеющим доход на каждого члена семьи от двукратной до 3,1-кратной величины прожиточного минимума (92 тыс. тг).

Граждане, имеющие доходы свыше 3,1-кратной величины прожиточного минимума, смогут воспользоваться инструментами программ «7-20-25», «Баспана Хит», «Орда» от АО «ИО «КИК», «Свой дом» от АО «ЖССБК».

Данные подходы обеспечат адресность государственной поддержки и повысят эффективность планирования строительства жилья.















