Как получить бесплатную медицинскую реабилитацию в Шымкенте

Сегодня в Шымкенте функционируют 34 медицинские организации, предоставляющие широкий спектр восстановительных процедур — от кардиологической и неврологической до ортопедической, травматологической, пульмонологической и общей реабилитации.

— Чтобы получить медицинскую реабилитацию, жителям города необходимо сначала обратиться к своему участковому врачу. После консультации специалист направит пациента к реабилитологу или к мультидисциплинарной команде специалистов. На основании проведенной диагностики и индивидуальных потребностей пациента разрабатывается персональная программа восстановления, учитывающая как текущее состояние здоровья, так и долгосрочные цели, — сообщили в городском центре реабилитации.

С начала года в реабилитационных центрах Шымкента проведено около 150 тысяч реабилитационных процедур. Медицинская помощь оказывается пациентам после лечения острых и хронических заболеваний, инсультов, операций и травм. Все услуги предоставляются бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

Детская реабилитация в Шымкенте занимает особое место. Медицинские центры оказывают помощь детям в возрасте от 3 до 18 лет, предоставляя комплексный подход к восстановлению. Маленькие пациенты могут получить как медикаментозное лечение, так и физиотерапию, занятия лечебной физкультурой, массаж, магнитотерапию и ингаляции. Также доступны консультации психолога, логопеда-дефектолога, невролога и пульмонолога.

— На базе учреждений действуют неврологические и соматические отделения. В неврологическом отделении реализуются программы по восстановлению двигательных функций, коррекции психоневрологических и ортопедических патологий. Соматическое отделение ориентировано на улучшение работы дыхательной системы детей, снижение воспалительных процессов и общее повышение качества жизни, — рассказали врачи.

В отделениях физиотерапии широко применяются современные методы: озокерит-парафиновые аппликации, электрофорез, магнитотерапия, ультразвуковая терапия и другие процедуры. Эти технологии позволяют значительно снизить выраженность симптомов, ускорить восстановление и вернуть детей к привычной активной жизни.

Напомним, в Кокшетау продолжается строительство современного Центра реабилитации для людей с особыми потребностями. После ввода в эксплуатацию учреждение сможет ежегодно принимать и оказывать квалифицированные услуги до 1 800 человек.