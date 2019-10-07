Как получить арендное жилье для молодежи – Мадияр Кожахмет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет подобно в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о порядке выдачи арендного жилья для молодежи.

- Мадияр Дуйсенбаевич, как всем известно, в ноябре будут принимать документы для оформления арендного жилья. Скажите, какими основными требованиями должны соответствовать заявители?

- В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из приоритетов социальной политики является обеспечение доступным жильем работающей молодежи. Нужно понимать, что это жилье не для социально уязвимых слоев населения. Это возможность молодым людям на период становления с помощью государства накопить деньги для того, чтобы купить собственное жилье. Из этих принципов были сформированы пять основных правил:

Первое - должна быть прописка в городе не менее двух лет.

Второе - возраст претендента не должен превышать 29 лет.

Третье - заработная плата должна быть выше 100 тысяч тенге.

Четвертое - наличие депозитного счета в любом из банков второго уровня.

Пятое - отсутствие жилья.

Если вы этим пяти критериям соответствуете, то проходите на следующий уровень.

- Следующий уровень рассчитывается по балльной системе. Почему именно такой метод, и как оцениваются претенденты?

- Если бы квартир было достаточно, мы бы могли обеспечить спрос. Но учитывая ограниченность, предполагается выборность обладателей арендного жилья. И для этого мы выставили дополнительные требования, чтобы они сопровождали всю логику процесса. В среднем требуется 11 документов. За каждый из предъявленных документов будут начисляться баллы. Соответственно, чем больше баллов, тем больше шансов. Например, если ваша заработная плата не достигает указанной суммы, то в качестве источника дополнительного финансирования могут рассматриваться доходы вашего супруга или супруги. За это дополнительно начисляются баллы – уже в качестве молодой семьи. И если имеется ребенок, добавляется еще один балл.

Если участник работает по профессии из категории «100 востребованных специальностей», предусмотренной программой «Еңбек», то он получает еще 10 баллов. При наличии предпринимательской деятельности начисляется дополнительно пять баллов, и затем за каждый следующий год предпринимательства – по одному баллу. Если претендент работает в государственной организации, например в школе или детском саду, то за это начисляется пять баллов, и далее за каждый год стажа начисляется по одному баллу. Таким образом, мы вычисляем приоритетность среди претендентов. Если количество баллов у некоторых участников совпадает, мы выбираем того, кто по времени быстрее сдал документы.

- Подскажите, сколько квартир планируется выдать за этот год, и в каком городе планируется первый запуск?

- 3 тысячи квартир мы планируем выдать в этом году. В их числе по 1050 квартир в Нур-Султане и Алматы, и 900 квартир в Шымкенте. В следующем году планируем выдать в таком же количестве, и еще через год. Суммарно мы планируем выдать 9 тысяч арендных квартир. И это будет исключительно жилье для молодежи. Первый запуск планируется в Алматы, потом в Нур-Султане, затем в Шымкенте.

- Приблизительно, в каких районах трех городов возводится жилье, какими будут жилищные условия?

- Точно сказать пока не могу, но в Нур-Султане строятся в районе улицы Сакена Сейфуллина. Жилье эконом класса. Согласно бюджету выделенные деньги рассчитаны на 40 квадратных метров (одна квартира). Это могут быть как двухкомнатные квартиры, так и однокомнатные.

- После получения жилья, как далее будет контролироваться процесс?

- После получения квартиры договор аренды заключается между заявителем и акиматом города «О праве временного пользования» сроком на пять лет. Основное условие в договоре - это соблюдение базовых правил. То есть будет прописано о том, что вы должны своевременно оплачивать квартиру, поддерживать ее в целости и сохранности, предоставлять справку с места работы. То есть, необходимо подтверждать свой положительный статус и накапливать средства.