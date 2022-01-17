Как получить адресную социальную помощь в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Порядок оформления адресной социальной помощи (АСП) в 2022 году для карагандинцев не изменился. В акимате города напомнили адреса и порядок оформления АСП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Если в четвёртом квартале 2021 года жители не были получателями АСП, необходимо подать заявление через портал egov.kz. Далее сотрудники центров занятости проверят документы в информационных базах госорганов на соответствие критериям назначения АСП. Участковая комиссия составит акт материально-бытового обследования семьи. По его результатам примут решение о назначении либо отказе в АСП.

«Также автоматически продлевается назначение адресной социальной помощи для тех, кто её уже получал в четвёртом квартале 2021 года. Для повторного назначения АСП проверят доходы семьи, наличие регистрации по месту жительства, наличие недвижимости и др. В случае если изменился состав семьи, заявителю необходимо сообщить в Центр занятости населения акимата г. Караганды по адресу: пр. Бухар-жырау, 51/4. Телефоны: 99-64-02, 99-64-04», - сообщили в пресс-службе акимата города Караганды.