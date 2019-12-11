Как получать хороший урожай с минимумом усилий, придумал школьник из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На фестивале изобретательских и исследовательских проектов шестиклассник из района Шал акына Константин Сергеев представил инновационную теплицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подача воды, света, регулировка температуры и влажности почвы, подкормка и проветривание – все выполняется автоматически. Теплица оснащена датчиками, которые контролируют эти процессы. Овощи и зелень растут без участия человека.

«Датчик влажности почвы уникальный. Он может включать и выключать полив по мере необходимости. Если земля высохла, полив включается. Если влажная – то вода не поступает. В теплице капельное орошение. При повышении температуры включается датчик, который ответственен за проветривание. Датчик освещения позволяет продлить световой день», - рассказал юный изобретатель.





Проект Константин разрабатывал вместе с папой Леонидом. Сергеевы говорят, что такую теплицу можно соорудить у себя на участке. Конструкция несложная, вполне доступна. Главное, купить все датчики. Их по приемлемой цене можно даже приобрести на популярном сайте товаров.

«Если установить такую теплицу на участке, то датчики, «начинка» обойдутся в 16-20 тысяч тенге. Сюда входит и дополнительный набор Arduino Uno – новый набор по робототехнике, более совершенный. Из него мы взяли датчики. Конструкция самой теплицы – на выбор каждого», - добавил Л.Сергеев.

Если перевести работу теплицы полностью на автоматику, то она вполне может функционировать самостоятельно. Владельцу остается только собирать урожай.

В планах у Сергеевых автоматизировать курятник. Там они хотят наладить автоматическую подачу корма и воды, освещения.