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    15:36, 24 Март 2021 | GMT +6

    Как полицейский-конвоир стал кинологом в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области молодой кинолог Алибек Уалиханов и опытный лабрадор-ретривер Амиго на первом же выезде нашли 100 граммов марихуаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, А.Уалиханов всего неделю работал кинологом в Мамлютском отделе полиции, когда нужно было отработать оперативную информацию. В частном доме пес без сомнений обозначил место хранения свертка с наркотиками.

    «А. Уалиханов работал полицейским-конвоиром. По его словам, работа с животными привлекала его с детства. Он благодарен руководству департамента за то, что его стремление нашло поддержку. В напарники Алибеку достался лабрадор-ретривер Амиго, один из самых опытных «четвероногих полицейских» в области. Он обучен по программе поиска наркотических средств. Работавший с ним кинолог перевёлся в другой район, и последнее время Амиго скучал на вынужденном отдыхе. Он с удовольствием принял нового кинолога. Первый их совместный выезд - хороший пример того, что талант и настойчивость всегда приведут к успеху», - рассказали в пресс-службе.


    Сейчас со служебно-розыскными собаками работают четверо полицейских, чей стаж в этой сфере меньше года. Опытные кинологи отмечают, что, в первую очередь важны врождённая склонность к делу, способность понимать животных.

    Всего с начала года полицейские области 15 раз применяли служебно-розыскных собак для поиска наркотических веществ. Общий вес наркотиков, изъятых с помощью собачьего нюха, составил свыше 15 кг.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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