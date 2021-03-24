Как полицейский-конвоир стал кинологом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области молодой кинолог Алибек Уалиханов и опытный лабрадор-ретривер Амиго на первом же выезде нашли 100 граммов марихуаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, А.Уалиханов всего неделю работал кинологом в Мамлютском отделе полиции, когда нужно было отработать оперативную информацию. В частном доме пес без сомнений обозначил место хранения свертка с наркотиками.

«А. Уалиханов работал полицейским-конвоиром. По его словам, работа с животными привлекала его с детства. Он благодарен руководству департамента за то, что его стремление нашло поддержку. В напарники Алибеку достался лабрадор-ретривер Амиго, один из самых опытных «четвероногих полицейских» в области. Он обучен по программе поиска наркотических средств. Работавший с ним кинолог перевёлся в другой район, и последнее время Амиго скучал на вынужденном отдыхе. Он с удовольствием принял нового кинолога. Первый их совместный выезд - хороший пример того, что талант и настойчивость всегда приведут к успеху», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас со служебно-розыскными собаками работают четверо полицейских, чей стаж в этой сфере меньше года. Опытные кинологи отмечают, что, в первую очередь важны врождённая склонность к делу, способность понимать животных.

Всего с начала года полицейские области 15 раз применяли служебно-розыскных собак для поиска наркотических веществ. Общий вес наркотиков, изъятых с помощью собачьего нюха, составил свыше 15 кг.