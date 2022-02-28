Как покорить пожарно-спасательный спорт, рассказала костанайка Айнура Бажева

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Спортсменка из Костаная Айнура Бажева в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала, как стала мастером спорта международного класса и покорила пожарно-спасательный спорт.

Айнура уже не раз собирает восторженные овации в свою честь. Укротительница огня в пожарно-спасательном спорте достигла больших результатов. Накануне вышел соответствующий приказ от Министерства культуры и спорта РК о присвоении ей звания «Мастер спорта международного класса».

На ее счету – золото зимнего и летнего чемпионата Казахстана, победа на Кубке Республиканской Федерации, триумфальное выступление на чемпионате мира, а также она установила рекорд Республики Казахстан со временем 17 секунд по преодолению 100- метровой полосы с препятствиями.

При этом Айнура Бажева заявила о себе, как о перспективной спортсменке, попав в 10-ку списка рекордсменов мира по пожарно–спасательному спорту.

- Какими качествами должен обладать молодой человек, имеющий за спиной уже столько достижений и наград?

— Я считаю, спортсмен должен быть сдержанным и контролировать свои эмоции, чтобы не сказать глупость и предстать не в том виде, особенно сидя перед прессой, - улыбаясь говорит Айнура. — Но внутри я испытываю непередаваемые эмоции и гордость за себя. Это прекрасные чувства.

- Бывает ли мандраж на соревнованиях?

- Безусловно, у каждого спортсмена, особенно перед стартом, внутри бушуют эмоции и волнение, но главное - перебороть этот мандраж, чтобы не перегореть. Со временем ты просто привыкаешь к соревнованиям и вырабатываешь контроль над собой.

- Какие сложности вы испытываете в вашей карьере?

- Трудности есть всегда, но я умею находить выход. К примеру, сейчас у меня травма колена - разрыв мениска, но, тем не менее, я хожу на тренировки. Хожу и лечусь, чтобы не было хуже. Наверное, это мой упрямый характер не дает лежать мне без дела. Да и в любой ситуации я никогда полностью не отчаивалась – всегда находила силы тренироваться дальше.

- Почему вы выбрали заниматься пожарно-спасательным спортом?

— С детства я занималась легкой атлетикой. В 2018, когда я пришла работать радиотелефонистом в специализированную пожарную часть №1, тогда я и познакомилась с пожарно-спасательным спортом. И по специфике он был схож с легкой атлетикой. Потом пошли сборы, соревнования, первый чемпионат мира, вот так меня затянуло, и я по сей день здесь.

- Планировали ли вы уход в другой вид спорта?

- У меня не было таких мыслей. Этот вид спорта стал не только моим любимым занятием, но и работой. Очень здорово, когда занимаешься своим любимым делом, а тебе ещё за это платят. Также можно похвастаться, что это единственный вид спорта, где ты бежишь наверх по штурмовой лестнице в окно второго этажа. Это выглядит зрелищно. Кроме того, постоянные поездки и путешествия приносят огромное удовольствие и, кажется, что ни один мой прожитый день не проходит зря. Мне никогда не бывает скучно, я развиваюсь, ставлю цели и двигаюсь вперед. Быть вдохновленным и вдохновлять других заставляет любить тебя эту жизнь и радоваться каждому мгновению.

- Как семья поддерживает вас?

- Для спортсмена самое важное — поддержка семьи. Да, родители не могут присутствовать на каждом моем соревновании, но мысленно они всегда со мной. И после финиша я звоню маме и делюсь своими эмоциями. Родители всегда говорили: «Пока ты молода и полна сил, участвуй, а мы будем гордиться тобой».

- Для вас стало неожиданностью, что вы стали мастером спорта?

- Пожалуй, да. Когда начинала три года назад, не думала, что достигну таких успехов, и уж тем более не думала, что пойду служить в МЧС. На чемпионате мире выступать очень сложно: порядка 30 стран и в командах - настоящие профи.

- Есть ли у вас спортивные кумиры?

- Да, и их очень много. К примеру, Усэйн Болт — живая легенда спорта, он самый быстрый человек на Земле, бил рекорды коротких дистанций. Также, мне нравятся российские спортсменки, такие как Екатерина Чендакова – она девятикратная чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту. Мне есть на кого равняться и с кого брать пример.

- Какие у вас сейчас планы?

— У меня в планах, как и раньше, приносить своей стране победу, обновить рекорд в «стометровке» и выйти на первое место среди десятки рекордсменов.

- Спасибо за интервью, желаем вам здоровья и высоких результатов в спорте!