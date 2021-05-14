Как поисковые собаки становятся профессионалами

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске прошли ежегодные сертификационные испытания кинологических расчетов МЧС РК. Собаки сдавали самые настоящие экзамены, чтобы попасть в расчет к профессиональным спасателям региона. Мероприятие было организовано на базе подразделений ДЧС ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сертификации принимали участие 5 кинологических расчетов ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ВКО и 3 расчета воинской части № 68303 города Семея. Кинологическим расчетам нужно было преодолеть сразу нескольких этапов: проверки послушания и ловкости, поиск в техногенном завале и в природной среде.

На дрессировочной площадке оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО был проведен этап «проверки послушания и ловкости». Все 8 расчетов успешно его прошли. Он включал проверку того, как собака правильно выполняет команды и преодолевает снаряды.

Этап «поиск в техногенном завале» представлял собой конгломерат плит и конструкций. Имитирующий реальный завал. Площадь поиска составляла 5000 кв. метров. На данной территории в укрытиях, вне зоны видимости кинолога и собаки находились люди -статисты, имитирующие пострадавших. Для успешного выполнения задачи собака должна найти и обозначить минимум 2 пострадавших. Такие условия обычно складываются при разрушительных землетрясениях. По итогам прохождения 6 расчетов успешно прошли испытание.

Третий этап поиск в природной среде, которая составила преодоление 7 000 м² участка по пересеченной скалистой местности, где нужно было обнаружить двоих условно пострадавших. В реальной жизни так ищут потерявшихся в лесу грибников и туристов. Этап успешно прошли 6 кинологических расчетов.

Как отметила специалист в области кинологии, руководитель кинологического расчета оперативно-спасательного Отряда ДЧС ВКО Наталья Дрожжина, чаще всего среди пород выбирают лабрадоров и бельгийских овчарок. Именно они заслужили признание во всем мире как любящие людей собаки и готовые в трудную минуту прийти им на помощь.

Сертификацию и допуск к ведению поисково-спасательных работ в различных средах в течение года получили все 6 кинологических расчетов.