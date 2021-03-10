Как погода в Алматы может повлиять на распространение коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова рассказала, как погода может повлиять на заражение коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что с теплой погодой увеличиваются социальные контакты, что увеличивает риск заражения инфекционными заболеваниями. При контактах на улице можно заразиться при тесном и длительном общении, рукопожатиях, поцелуях, как обычно делает молодежь при встрече.

«В связи с этим риск заражения на воздухе будет увеличиваться», - сказала на брифинге Асель Калыкова.

Она подчеркнула, что соблюдение масочного режима однозначно уменьшает риск передачи инфекции, соответственно, менее строгое соблюдение масочного режима повлияло на рост заражения граждан.

Ранее она объяснила причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алматы.

По ее словам, на днях будет подписано новое постановление главного государственного санврача Алматы, предполагающее усиление ограничительных мер и направленное на противодействие распространению коронавируса.