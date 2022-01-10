Как подразделения Минобороны обеспечивают соблюдение режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С первого дня объявления Президентом чрезвычайного положения в стране для обеспечения режима ЧП действуют подразделения Министерства обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Прежде всего, была усилена охрана воинских частей, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военного вооружения в руки преступников. Усилена также охрана военных аэродромов, аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения.

Военнослужащие Вооруженных сил были задействованы в оцеплении акиматов и центральных площадей городов. Большинство военнослужащих пострадало именно в этих столкновениях, когда толпы бесчинствующих элементов, используя холодное и огнестрельное оружие, камни, крушили все на своем пути.

В ряде регионов страны экстремистами предпринимались попытки нападения на воинские части. Однако, получив вооруженный отпор, боевикам не удалось прорваться на военные объекты.

В настоящее время во всех населенных пунктах военнослужащие Вооруженных сил совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль, а также охраняют важные объекты.

Особо ответственные и сопряженные с риском боевые задачи военнослужащие Вооруженных Сил выполняют в Алматинском регионе, где проводится антитеррористическая операция. К специальным боевым действиям привлечены офицеры и военнослужащие по контракту. Решимость воинам придает обращение Президента страны, в котором Глава государства выразил гордость за соотечественников и уверенность в дальнейшем развитии Казахстана.