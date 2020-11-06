Как поддерживают массовый и профессиональный спорт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента принимаем системные меры как для популяризации массового вида спорта, так и для поддержки и стимулирования наших школьников и спортсменов, занимающихся спортом на профессиональном уровне. Об этом сообщил аким города Нур-Султана на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

Как отметил аким столицы, за счет развития спортивной инфраструктуры все больше горожан приобщается к спорту и активному образу жизни. Появление новых заболеваний в очередной раз показывает, как важно с раннего детства уделять внимание здоровью и укреплению иммунитета.

«По поручению Президента принимаем системные меры как для популяризации массового вида спорта, так и для поддержки и стимулирования наших школьников и спортсменов, занимающихся спортом на профессиональном уровне. В том числе оказание поддержки паралимпийским видам спорта. Сегодня с директорами детско-юношеских спортивных школ города обсудили насущные вопросы.

Первое. Поручил с начала нового учебного года выделить гранты акимата на высшее образование (по спортивным направлениям). Это позволит стимулировать школьников и вдохновить их продолжить профобучение по своим спортивным направлениям. Так мы не потеряем наших потенциальных профессиональных спортсменов.

Второе . За каждым успехом в спорте стоят годы тренировок и огромная сила воли. Здесь за учащимися необходимо чуткое наблюдение спортивных врачей и оказание своевременной помощи. Изучим вопрос введения в штат специализированных школ спортивных врачей.

Третье. Продолжим оказывать поддержку спортивным школам по вопросам проведения занятий в спортивных учреждениях/комплексах, в приобретении инвентаря и спецодежды, развозке во время соревнований и тренировок и т.д.

Четвертое. В октябре этого года увеличили размер ежемесячного материального содержания, который последние 10 лет оставался неизменным. Увеличение выплат спортсменам, входящим в состав сборных команд РК и выступающим в составах сборной, также их тренерам улучшит условия жизни, придаст стимул для занятия спортом. Если раньше ежемесячную выплату получали только 84 спортсмена, вошедшие в Национальную сборную, то теперь их количество выросло более чем в два раза.

Пятое. В текущем году отремонтировали ряд спортивных учреждений, в трех жилых массивах ведем строительство крупных физкультурно-оздоровительных комплексов. Еще один начнем в следующем году. Там жители могут на бесплатной основе заниматься разными видами спорта и проводить досуг.

Завершено строительство легкоатлетического манежа на семь тысяч мест. Это значительно стимулирует развитие легкой атлетики в стране.

Для занятий спортом на свежем воздухе и прогулок в текущем году благоустроили более 760 кв.м. Работы в данном направлении также будут продолжены в следующем году. Районы развиваем по принципу полицентричности.

Шестое. Жилищный вопрос. В текущем году совместно с Казахстанской ипотечной компанией расширили категорию получателей соцквартир. В их число также вошли деятели спорта», - написал аким столицы Алтай Кульгинов.