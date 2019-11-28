Как поддерживают этнических казахов, рассказал Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал, какие меры принимаются государством по поддержке этнических казахов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря программе «Нұрлы көш» появились села для вернувшихся в страну наших соотечественников. К примеру, в ВКО появилось село «Шығыс» для 700 семей, в СКО - «Бәйтерек» для 400 семей, в Акмолинской области - «Красный яр». Самое большое село «Асар» расположилось в Шымкенте, куда переехали этнические казахи из Узбекистана. Там первоначально 5 тысяч человек, а недавно мы поехали туда, посмотрели – количество проживающих возросло до 27 тысяч человек», - сказал Бердибек Сапарбаев в ходе международного круглого стола «Соотечественники - ориентация в будущее».

Он также отметил, что для вернувшихся семей создаются все необходимые условия в части социального обеспечения.

«Среди этнических казахов есть обеспеченные граждане, ученые и артисты. Они должны помогать Родине. У нас есть одна общая Родина – Казахстан. Неважно, живешь ли ты в Америке или Китае, но ты должен думать о Казахстане. Поэтому, мы призываем обращать и на это внимание», - обратился к представителям диаспоры заместитель Премьер-Министра.