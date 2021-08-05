Как поддерживают бизнес во время карантина в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За последние 7 месяцев более двух тысяч предпринимателей Карагандинской области получили финансовую поддержку от государства. На эти цели было выделено почти 72 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, какие антикризисные меры были приняты в отношении бизнеса, рассказала руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева на брифинге, прошедшем на площадке Региональной службы коммуникаций.

Для восстановления предпринимательской активности продолжается оказание финансовой и нефинансовой поддержки.

«Так, по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» в августе этого года поступят дополнительные средства в сумме 1,7 миллиарда тенге. Общая сумма финансирования составит 8,7 миллиарда тенге, что в 3 раза больше 2020 года. В сентябре – октябре для реализации новых бизнес-идей начнётся конкурс на гранты по этой программе», – сообщила руководитель ведомства.

По поручению Главы государства до 1 июля было продлено освобождение малого и среднего бизнеса от арендной платы. Это касалось объектов, находящихся в государственной и квазигосударственной собственности. Всего было приостановлено 608 договоров.

Для наиболее пострадавших в пандемию секторов экономики действует проект по льготному кредитованию. Необходимый кредит бизнесмены могут получить под 6% годовых. Также действует льготное микрокредитование малого и среднего бизнеса для выпускников проекта «Бастау бизнес». Начиная с этого месяца, по программе «Дорожная карта занятости» будет выдано 500 микрокредитов.

По словам Татьяны Аблаевой, максимальная сумма кредита для сельских предпринимателей составит 7,3 миллиона тенге, для городских – 23,4 миллиона тенге.

В августе начнётся приём заявок на предоставление 100 грантов акима области на развитие молодёжного предпринимательства. Один грант – миллион тенге. Продолжается выдача грантов молодым бизнесменам во всех городах и районах региона.

«На сегодня уже выданы гранты в Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Жанааркинском районах и Сарани. Всего на эти цели предусмотрено порядка 150 миллионов тенге», – отметила Татьяна Аблаева.

Гранты выделяются и по программе «Енбек». Уже выдано 685 грантов по 200 МРП каждый. До конца года будет реализовано ещё 290.

«Всего за 7 месяцев этого года финансовая поддержка предоставлена более чем двум тысячам предпринимателям на сумму 71,8 миллиарда тенге. Обучено по «Бастау Ббзнес» 1 247 человек», – подытожила своё выступление спикер.



