Как подать заявку по программе «Әскери Баспана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» начал кредитование по программе «Обеспечение жильем военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов» («Әскери Баспана»). Об этом сообщили в «Отбасы банке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в банке, в первый месяц программы согласно лимиту поступило свыше 700 заявлений от военнослужащих, очередные заявления будут приниматься в следующем месяце.

Участником программы может стать любой получатель жилищных выплат, имеющий специальный текущий счет в Отбасы банке и не использовавший свои жилищные выплаты на приобретение жилой недвижимости ранее.

Условия получения займа в рамках программы остались неизменными:

• цель использования – приобретение и ремонт первичного/вторичного жилья, в том числе по договору долевого участия;

• минимально необходимая сумма накоплений – от 15%;

• ставка вознаграждения по займу – 8% (от ГЭСВ 8,3%);

• срок кредитования – до 25 лет.

Ограничений по выбору жилья нет.

«Кредит можно использовать для покупки квартиры на первичном рынке или же выбрать жилплощадь на вторичном рынке. Также, нет ограничений по наличию жилья в собственности. Максимально возможная сумма займа может быть рассчитана на выбор клиента по двум вариантам: исходя из размера ежемесячных жилищных выплат и фактической суммы накоплений на депозите, но не менее 15%, или исходя из фактических доходов и расходов клиента», - говорится в сообщении.

Для получения займа по Программе «Әскери Баспана» необходимо выполнить всего три действия:

✓ Подать заявку на участие в Интернет банкинге (веб-версия https://online.hcsbk.kz);

✓ Найти жилую недвижимость;

✓ В течении 60 дней после успешной подачи заявки в Интернет банкинге подать кредитную заявку в отделении Банка (в Интернет-банкинге будет отражаться статус кандидата и периода обращения в Банк).

«В 2020 году по программе «Әскери Баспана» 2 362 казахстанских военнослужащих и сотрудников спецорганов, получателей жилищных выплат, которые копят на жилье в «Отбасы банке», получили займы на общую сумму 51,8 млрд тенге по выгодным условиям. Из них около 1 900 оплатили первоначальный взнос 15% и получили жилищный займ под 8% годовых», - отметила Ляззат Ибрагимова, председатель правления АО «Отбасы банк».

Как подать заявку на участие в программе «Әскери Баспана»:

1. Войдите в личный кабинет интернет-банкинга https://online.hcsbk.kz. В панели слева откройте вкладку СПЕЦСЧЕТ.

2. Нажмите появившуюся кнопку ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «Әскери Баспана»

3. Перейдите по ссылке во всплывающем окне, ознакомьтесь с условиями программы «Әскери Баспана», вернитесь на исходную страницу и нажмите ДАЛЕЕ.

4. В новом всплывающем окне введите регион, где находится отделение Отбасы Банка, который Вы планируете посетить для подачи заявки на кредитование, нажмите ДАЛЕЕ.

5. Подпишите форму электронного заявления на участие в программе «Әскери Баспана». Для этого, просто проставьте галочку в появившемся окне и нажмите ДАЛЕЕ.

6. На ваш мобильный номер будет отправлен СМС с кодом. Введите полученный КОД в строку вкладки и перейдите на следующий этап с помощью кнопки ДАЛЕЕ.

7. Ознакомьтесь с электронным заявлением в появившемся окне и завершите подачу заявки с помощью кнопки ДАЛЕЕ.

Перед обращением в отделение Банка, предварительно нужно забронировать очередь онлайн, на сайте Банка www.hcsbk.kz.