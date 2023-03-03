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Как подать заявку на процедуру банкротства через egov.kz - видеоинструкция

3 Марта 2023, 00:05
Как подать заявку на процедуру банкротства через egov.kz - видеоинструкция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов подготовил видеоинструкцию, как подать заявку на процедуру банкротства через egov.kz, передает МИА «Казинформ».

Новый закон о банкротстве физлиц вводится в действие 3 марта 2023 года.

Напомним, закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц» и сопутствующие поправки в законодательство подписаны Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 30 января 2022 года.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил положения нового закона, предупредив, что это не закон по списанию кредитов – процедура банкротства должна быть крайней исключительной мерой. С учетом международной практики введены 3 вида процедур.

Ержан Биржанов при этом отметил, что социальная сторона защищена отдельными нормами.

Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев назвал последствия банкротства физических лиц.


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