Как подать документы в школу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит процесс сдачи документов в школы, рассказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майра Мелдебекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июня у нас, в соответствии с приказом министерства, начался прием в первые классы. В соответствии с правилами, прием в первые классы осуществляется по двум направлениям: первое - через портал электронного Правительства egov.kz, и второе - как обычно, на бумажных носителях», - сказала Майра Мелдебекова в ходе онлайн-брифинга.

Процесс подачи документов, по ее словам, будет продлеваться до 1 августа.

«Все желающие могут, если доступен широкополосный интернет у услугодателя и услугополучателя, обращаться через портал электронного правительства, предоставляя необходимые документы согласно указанным правилам. Первое – это заявление, которое заполняется в электронном виде, второе - фотокарточка ¾ и третье - медицинская справка. На сегодня этот процесс мониторится, большое количество подачи документов через электронное правительство идет в городах Нур-Султан и Алматы», - добавила Майра Мелдебекова.

Кроме того, М. Мелдебекова рассказала о новшествах текущего года при подаче документов в школу.



