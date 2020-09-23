Как побороть инфляцию – предложения коммунистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном городском филиале Коммунистической народной партии Казахстана прошло обсуждение проблем инфляции и поиск путей ее решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция – это обесценивание бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота. Сопровождается ростом цен на товары и падением платежеспособности. Это многоаспектная проблема и простых решений здесь не бывает», - сказал в ходе круглого стола член партии, магистр экономических наук Юрий Кобка.

«При этом те предложения, которые поступают, вроде бы выполняются и, по статданным, весьма успешно. Но это приводит к стагфляции, когда инфляция сопровождается падением платежеспособности целых слоев населения и росту платежеспособности», - добавил спикер.

Он озвучил ряд предложений, направленных на борьбу с инфляцией.

«В связи с обсужденными на заседании круглого стола проблемами, для антикризисного (без инфляционного) развития экономики Казахстана, в первую очередь, необходимо восстановить в Конституции коллективную и кооперативную собственность, а в Гражданском кодексе – особенности их функционирования: кооперативную - для различных типов кооперативов и коллективную – для местных сообществ территориально-административных единиц (в том числе сёл). Потому что бизнесмены создают рабочие места, только если платежеспособность потенциальных потребителей обеспечит им рентабельность выше средневзвешенной ставки банковского процента, а государство создавать бизнес-структуры под местные потребности не может. Поэтому для успешного выживания личных подсобных и домашних хозяйств на местах необходимо разработать и включить соответствующий раздел в ГК РК на основе принципов Международного кооперативного альянса - как законодательного базиса успешного кооперативного движения», - отметил коммунист.

Во-вторых, он призвал обеспечить представительство всех слоёв населения и партий в высшем представительном и законодательном органах власти в центре и на местах на основе прямых и честных выборов (без денежных взносов и имущественных цензов).

В-третьих, создать систему стратегического планирования развития страны, начиная от планирования основных потребностей населения на местах, как в натуральном (на уровне не ниже рациональных норм потребления), так и в денежном выражении, с привязкой нижних уровней оплаты труда к нормативным величинам потребительских бюджетов, позволяющих восстанавливать энергозатраты занятых в различных отраслях и видах деятельности, оплачивать коммунальные услуги, а также обеспечивать находящихся на их иждивении членов семь (на нормативной основе).

В-четвёртых – обеспечить оборотными средствами простаивающие мощности производств в АПК районов и областей, ремонтно-строительные участки и объекты соцкультбыта во всех населённых пунктах. Создать в каждом районе и крупных округах пункты проката для ЛП и ДХ, их кооперативов: техники, сенокосилок, сельхозорудий, миниоборудования для маслобоен, молочных сепараторов, очистителей и протравителей семян, колбасных цехов, выпечки хлеба, производства макарон, колбас, прядения шерсти, выжима растительного масла, выделки шкур, пошива одежды и обуви, изготовления войлока, катания валенок и т.д.

В-пятых, разработать научно-обоснованный механизм ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, который должен учитывать динамичность природно-экономических факторов и быть своеобразным гибким нормативом общественно-необходимых затрат на производство сельхозпродукции по каждому её виду в разрезе регионов выращивания.

В шестых — разработать методики формирования фондов оплаты труда (обеспеченного продукцией) и социально-производственного развития предприятий и организаций. Через создание советов трудовых коллективов ввести народный контроль за мерой труда и его оплаты.

Кроме того, было предложено определять выплаты премиальных топ-менеджерам на основе интегральных показателей роста объемов производств тех предприятий, которые ими обслуживаются. Остальная часть премиальных, не обеспеченная приростом объёмов производства, направляется в Фонд социального развития на решение социальных проблем всего трудового коллектива, а не только топ-менеджмента.