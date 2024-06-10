Как победить в споре с госорганами: в Астане презентовали практическое руководство

В столице презентована брошюра «АППК: просто о сложном». Это вторая часть издания – своеобразный путеводитель по работе с обращениями граждан для около 84 тысяч госорганов, передает агентство Kazinform.

В первой ее части разъяснялись нормы и принципы Административного процедурно-процессуального кодекса для граждан.

Авторы второго издания — Роман Мельник и Айбек Амангельдин с участием Салтанат Шамшинуровой, Рустама Ахметова и Мади Абишева.

Проект реализовали Верховный суд, Генпрокуратура, Министерство информации и культуры, Академия госуправления при Президенте при поддержке Офис программ ОБСЕ и Представительства фонда имени Ф.Эберта в Казахстане.

Во встрече участвовали судьи, представители госорганов и вузов.

Председатель коллегии по административным делам ВС Аслан Тукиев, выступая, отметил полезность любой публикации, повышающей правовую культуру. Проблему надлежащего проведения административных процедур, по его мнению, нацелены решить такие издания.

— 250 судей СМАСов очень мало для обеспечения режима законности, а граждан, которые нуждаются в защите, и госслужащих десятки тысяч, — сказал он.

Поддержав проект, выступили директор фонда имени Ф.Эберта в Казахстане Александер Вольтерс, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькер Флобарт и представитель МКИ Ельмира Нуркишева.

В основе спор по АППК лежат конфликты граждан с госорганами

Брошюра, как полагают ее создатели, способствует формированию единой практики работы с обращениями и, прежде всего, будет настольной книгой правильности применения госслужащими административных процедур для того, чтобы эти обращения в последующем не обернулись исками в суды.

Авторы издания рассказали, как работать с обращениями граждан и сроках их рассмотрения, об административном деле и для чего оно нужно, как исследовать фактические обстоятельства адмдела и решить вопрос заявителя, как работать с нормативно-правовыми актами, о целях заслушивания и что нужно сделать после него, как обосновать административный акт.

Участники презентации подискутировали о том, почему важно знать о своих правах и кто может помочь реализовать эти права, если они нарушены каким-нибудь административным органом.

Издания полезны всем: предпринимателям, представителям госорганов, журналистам и просто небезразличным и любознательным людям.

Электронный вариант брошюры будет опубликован на сайте и аккаунтах ВС в соцсетях.