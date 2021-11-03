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Как по публикациям в соцсетях полицейские СКО находят нарушителей

3 Ноября 2021 22:01
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Как по публикациям в соцсетях полицейские СКО находят нарушителей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области размещают в социальных сетях информацию о нарушителях закона. Благодаря публикациям полицейские оперативно устанавливают личности виновников правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, за октябрь стражи порядка отреагировали на 122 таких сообщения. В основном это дорожно-транспортные происшествия, нарушения правил дорожного движения, регистрация автотранспорта, дорожная инфраструктура, свалки, места скопления бродяг, мелкие кражи.

«В департаменте есть рабочая группа информационного реагирования в соцсетях. Местная полицейская служба, управление по противодействию наркопреступности, криминальная полиция, следствие, дознание, административная полиция – в группу входят опытные сотрудники изо всех ведущих подразделений областной и городской полиции. Полицейские ежедневно отслеживают ленты популярных пабликов, групп и страниц в соцсетях, при необходимости – готовят и размещают официальные комментарии», - рассказали в пресс-службе.

В течение октября по сигналам из соцсетей полицейские составили более 10 административных протоколов по нарушениям ПДД, дали 20 разъяснений и консультаций, в основном по регистрации автотранспорта. Большинство же ответов размещались под публикациями о мелких ДТП.

В среднем за месяц, сотрудники группы реагирования обрабатывают и отвечают на 100 постов. Среди петропавловцев самой популярной является соцсеть Instagram. Вопросы от североказахстанских пользователей поступают из сетей ВКонтакте и Facebook.

Функционирует в полиции мобильное приложение 102. С 1 февраля стражи порядка приняли более 500 сообщений. 289 из общего количества – происшествия в областном центре. В среднем, за сутки в городскую полицию поступает 2-3 обращения. Наиболее популярная тема – нарушения правил парковки автомашин.

«Видео, аудио, текстовые сообщения – через приложение в дежурную часть полиции можно обратиться любым удобным способом. Необходимое условие - чтобы в момент отправки обращения на устройстве была включена геолокация. Это поможет в процессе обработки вызова иметь точные координаты происшествия, преступления или правонарушения», - отметили в пресс-службе.

В управлении полиции города Петропавловска десять рабочих мест оператора «102». В каждом районе области - по два рабочих места. Прием обращений идет круглосуточно. Все они официально регистрируются и не остаются без ответа.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Интернет   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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