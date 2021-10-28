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    Как платить из «социального кошелька» - Бахыт Султанов

    28 Октября 2021, 10:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем выступлении на Международном технологическом форуме Digital Bridge министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о реализации проекта Цифровой «социальный кошелек» гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    Как отметил министр, «социальный кошелек» упростит процедуры начисления социальных выплат, усовершенствует процессы социальной поддержки, а также позволит оптимизировать расходы бюджетных средств.

    Также Бахыт Султанов рассказал об открытии «социального кошелька» гражданам, которые будут созданы на базе их ИИН и о том, как будет производиться оплата товаров через приложение.

    Так, он сообщил, что активизация будет происходить при получении соответствующей социальной выплаты.

    Кроме того, в приложении гражданин сможет оплачивать посредством QR-кода или обналичивать социальные выплаты через выбранный банк. А гражданину, который пользуется «социальным кошельком» для оплаты продуктов, необходимо зайти в приложение и выбрать опцию «QR оплата».

    После чего, продавец предоставляет пос-терминал с QR-кодом, покупатель сканирует данный QR-код из приложения и подтверждает оплату.

    Таким образом, через унифицированный QR-код будет производиться прием оплаты за товары и услуги.

    Напомним, пилотный проект «социальный кошелек» планируется запустить в декабре текущего года.

    Ранее сообщалось, что определен порядок зачисления электронных денег на «социальный кошелек».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Экономика Цифровой Казахстан Общество Минторговли Социальный кошелек
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