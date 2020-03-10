Как планируют сохранить макроэкономическую стабильность в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе штаба оперативного реагирования для разработки антикризисного плана действий из-за ухудшения экономической ситуации в мире рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все социальные обязательства государства перед нашими гражданами будут выполнены в полном объеме. Сохранение и создание рабочих мест очень важное направление. Сегодня на заседании Правительства было поручено разработать новое направление по Дорожной карте занятости. Это обеспечит рабочие места, а также создание инфраструктуры в населенных пунктах. В октябре прошлого года Глава государства поручил разработать комплекс мер по обеспечению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности. В декабре прошлого года такой план был принят и утвержден на Совете по экономической политике. В нем был предусмотрен сценарий развития экономики, триггером которого являлась котировка нефти. Сегодня мы наблюдаем, как раз снижение котировки нефти. Все действия правительства координируются с этим планом, который был заранее принят по поручению Главы государства», - рассказал Руслан Даленов на пресс-конференции по итогам заседания Правительства.

«По поручению Главы государства был создан штаб оперативного реагирования. В штаб вошли руководители министерства экономического блока, руководители органов, подотчетных Президенту РК, глава Национального банка. Возглавляет штаб Премьер-Министр РК. Задача штаба – принятие оперативных мер. Штаб ежечасно докладывает Главе государства о происходящем», - добавил глава МНЭ РК.

Как заявил Руслан Даленов, основной финансово-экономический инструмент — бюджет страны.

«Бюджет будет уточняться. Сроки уточнения - более разумным видится, что нужно дождаться итогов первого квартала. В целом указанные мероприятия позволят сохранить макроэкономическую стабильность», - отметил министр.

Напомним, 9 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать Штаб оперативного реагирования во главе с Премьер-Министром для разработки антикризисного плана действий из-за ухудшения экономической ситуации в мире.